Judas Priest: ‘War Pigs’-Cover mit Halford & Ozzy

Judas Priest-Frontmann Rob Halford mit Ozzy Osbourne bei der Pressekonferenz für das Ozzfest 2010
Foto: Getty Images, Charley Gallay. All rights reserved.
von
Wie Scott Travis verrät, werden Judas Priest wohl noch eine ‘War Pigs’-Version mit Beteiligung von Ozzy Osbourne rausbringen.
Judas Priest haben zu Ehren von Black Sabbath und Ozzy Osbourne bekanntlich den Klassiker ‘War Pigs’ gecovert (siehe Video unten). Wie Schlagzeuger Scott Travis nun in einem neuen Interview bei „Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern“ ausgeplaudert hat, haben die britischen Metal-Götter offenbar noch eine weitere Version des Tracks in der Hinterhand — wobei kein Geringerer als Ozzy selbst mitmischt.

Posthumes Feature

Zunächst sprach Travis noch ein wenig darüber, dass Judas Priest beim Live-Abschied von Ozzy Osbourne nicht teilnehmen konnten. „Wir wussten von der Black Sabbath-Reunion beziehungsweise des letzten Black Sabbath-Konzerts, das im Vereinigten Königreich anstand. Aber wir ihr euch sicher bewusst seid, hatten wir uns bereits verpflichtet und zugestimmt, bei der Show zum 6o. Jubiläum der Scorpions in Deutschland [was am selben Tag über die Bühne ging — Anm.d.R.] zu spielen. Also konnten wir das Ozzy-Ding nicht machen. Doch wir fanden, das es cool wäre, einen Sabbath-Song zu covern.

Und natürlich haben wir hierfür den Segen von Sharon Osbourne bekommen. Also haben wir unsere Version von ‘War Pigs’ gemacht. Aber das hatten wir schon lange vor dem Black Sabbath-Konzert sowie vor Ozzys Tod gemacht. Also war es irgendwie seltsam, dass wir in der Lage dazu waren, das machen zu können. Und ich glaube, es kommt noch eine Version heraus, auf der Ozzy tatsächlich singt. Mit anderen Worten: Rob wird eine Strophe singen, und dann singt Ozzy eine Strophe. Wie dem auch sei: Wir haben unsere Version und ein Video gemacht — das ist also erschienen.“

