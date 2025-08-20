Toggle menu

Limp Bizkit: Fred Durst zerschmettert Drohne

Fred Durst mit Limp Bizkit am 13. August 2023 im Gunnersbury Park in London
Fred Durst mit Limp Bizkit am 13. August 2023 im Gunnersbury Park in London
Foto: Getty Images, Jim Dyson. All rights reserved.
von
Limp Bizkit-Frontmann Fred Durst machte bei einem Konzert in Istanbul kurzen Prozess mit einer Drohne, die zu nah an ihn kam.
Dass Limp Bizkits Fred Durst teilweise wenig Respekt vor Sachgegenständen hat, ist alleine durch den Hit ‘Break Stuff’ schon klar. Bei einem Konzert in Atakoy Marina in Istanbul demonstrierte der Frontmann, was genau er mit dem Song meinte.

Einer dieser Tage

Während dem Lied ‘Take A Look Around’ flog eine ferngesteuerte Drohne in das Blickfeld des Musikers und schwebte ihm vor dem Gesicht herum. Durst winkte das Flugobjekt näher heran und boxte das Gerät daraufhin mit seinem Mikrofon aus der Luft und auf den Boden. Danach wies er die Security an, den abgestürzten Quadrokopter in die Menge zu werfen, bevor er das Konzert fortführte.

Wie Metal Injection berichtet, schwebten während des gesamten Konzertes einige Drohnen über der Menge und filmten mutmaßlich das Konzert ohne Genehmigung mit. Das Lied ‘Take A Look Around’ wurde ursprünglich für den Tom Cruise-Film ‘Mission: Impossible 2’ geschrieben, weswegen Fred Durst auch einen kleinen Witz darüber riss, dass Tom Cruise zu dem Konzert eingeflogen sei, aber „zu sch-“ sei, um auf die Bühne zu kommen.

