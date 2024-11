Megadeth und Dave Mustaine überweisen erst einmal 1,4 Millionen US-Dollar an ihren früheren Manager, verfolgen ihre Gegenklage aber weiter.

Wie das Branchen-Magazin Billboard berichtet, haben sich Megadeth mit ihrem ehemaligen Manager Cory Brennan geeinigt. Demnach stimmten Dave Mustaine und Co. zu, 1,4 Millionen US-Dollar an den Geschäftsmann zu zahlen. Dieser hatte vergangenes Jahr eine Klage eingereicht, derzufolge die Thrash Metal-Gruppe ihm und seiner Firma Five B Artist Management mehr als eine Millionen US-Dollar an unbezahlten Honoraren schuldet, nachdem die Band ihn "kurzerhand" gefeuert hatte, nur um Mustaines Sohn Justis als neuen Manager zu installieren. Fortsetzung folgt Die Rechtsstreitigkeiten zwischen Megadeth und Cory Brennan sind damit allerdings noch nicht vorbei. Denn Mustaine hatte 2023 eine Gegenklage eingereicht. Darin behauptet der…