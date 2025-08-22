Toggle menu

Metal im TV: 3sat zeigt Electric Callboy

Kevin Ratajczak (l.) und Nico Sallach mit Electric Callboy am 28. Oktober 2023 in der O2 Academy Birmingham
Kevin Ratajczak (l.) und Nico Sallach mit Electric Callboy am 28. Oktober 2023 in der O2 Academy Birmingham
Foto: Redferns, Katja Ogrin. All rights reserved.
von
Am Samstagabend fährt der ‘Tekkno Train’ durch 3sat, denn der Sender zeigt einen Konzertfilm von Electric Callboy.
Konzerte von Electric Callboy sind eine einzige große Party. Davon kann man sich am Wochenende selbst ein Bild machen. Denn 3sat strahlt am morgigen Samstag, den 23. August 2025 um 22.00 Uhr den Konzertfilm ‘TEKKNO — Live In Europa’ aus. Dabei gibt es insgesamt 21 Songs zu sehen, die 2023 in den Städten Frankfurt, Köln, München, Leipzig, Wien, Zürich, Hamburg, Warschau und Oberhausen mitgeschnitten wurden. Regie führten Oliver und Pascal Schillo.

Erfolgsgeschichte

„Ein Mix aus Eurodance, Porno-Metal und Airplay-Pop sind die Markenzeichen von Electric Callboy“, informiert 3sat über ‘TEKKNO — Live In Europa’. „In den Texten geht es um Partys, Sex und Alkohol, immer mit einem satirischen Blick. Undercut-Perücken, schrille Outfits und das Motto ,Alles auf die Schippe nehmen’ machen die Band aus Castrop-Rauxel seit 2010 einzigartig. 2023 gehen sie mit ihrem Album TEKKNO auf Europatournee. Der Konzertfilm feierte im März 2024 Kinopremiere.“ Interessenten können sich den Konzertfilm wahlweise im echten Fernsehen oder in der Mediathek von 3sat reinziehen.

Das Sextett startete in den letzten fünf Jahren regelrecht durch. Nachdem Nico Sallach (ehemals bei To The Rats And Wolves) 2020 als neuer Sänger dazustieß, ging ‘Hypa Hypa’, der erste Song mit dem frischen Frontmann, insbesondere dank des humorigen Musikvideos durch die Decke. In der Folge feierten Electric Callboy auch mit Liedern wie ‘Pump It’, ‘We Got The Moves’, ‘Hurrikan’ und ‘Everytime We Touch’ sowie den zugehörigen Clips Erfolge am laufenden Band. Zuletzt rekrutierte die Gruppe Sum 41-Schlagzeuger Frank Zummo für derzeitigen Liveshows, da David Friedrich die Band auf eigenen Wunsch verlassen hat. Passenderweise haben die Musiker den Track ‘Still Waiting’ gecovert — das Video feiert am heutigen Freitag, den 22. August 2025 um 18.00 Uhr Premiere (siehe unten).

Songliste ‘TEKKNO — Live In Europa’

  1. Tekkno Train
  2. MC Thunder II
  3. Hate/Love
  4. Everytime We Touch
  5. The Scene
  6. Castrop X Spandau feat. Kalle Koschinsky
  7. Supernova
  8. Arrow Of Love
  9. Mindreader
  10. Best Day
  11. Bir feat. Mehnersmoos
  12. Drum Solo/Kurwa Song
  13. Hypa Hypa
  14. Crystals
  15. Fuckboi feat. Maria (Future Palace)
  16. Hurrikan
  17. Parasite
  18. MC Thunder
  19. Pump It
  20. Spaceman feat. Finch
  21. We Got The Moves

