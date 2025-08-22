Konzerte von Electric Callboy sind eine einzige große Party. Davon kann man sich am Wochenende selbst ein Bild machen. Denn 3sat strahlt am morgigen Samstag, den 23. August 2025 um 22.00 Uhr den Konzertfilm ‘TEKKNO — Live In Europa’ aus. Dabei gibt es insgesamt 21 Songs zu sehen, die 2023 in den Städten Frankfurt, Köln, München, Leipzig, Wien, Zürich, Hamburg, Warschau und Oberhausen mitgeschnitten wurden. Regie führten Oliver und Pascal Schillo.

Erfolgsgeschichte

„Ein Mix aus Eurodance, Porno-Metal und Airplay-Pop sind die Markenzeichen von Electric Callboy“, informiert 3sat über ‘TEKKNO — Live In Europa’. „In den Texten geht es um Partys, Sex und Alkohol, immer mit einem satirischen Blick. Undercut-Perücken, schrille Outfits und das Motto ,Alles auf die Schippe nehmen’ machen die Band aus Castrop-Rauxel seit 2010 einzigartig. 2023 gehen sie mit ihrem Album TEKKNO auf Europatournee. Der Konzertfilm feierte im März 2024 Kinopremiere.“ Interessenten können sich den Konzertfilm wahlweise im echten Fernsehen oder in der Mediathek von 3sat reinziehen.

Das Sextett startete in den letzten fünf Jahren regelrecht durch. Nachdem Nico Sallach (ehemals bei To The Rats And Wolves) 2020 als neuer Sänger dazustieß, ging ‘Hypa Hypa’, der erste Song mit dem frischen Frontmann, insbesondere dank des humorigen Musikvideos durch die Decke. In der Folge feierten Electric Callboy auch mit Liedern wie ‘Pump It’, ‘We Got The Moves’, ‘Hurrikan’ und ‘Everytime We Touch’ sowie den zugehörigen Clips Erfolge am laufenden Band. Zuletzt rekrutierte die Gruppe Sum 41-Schlagzeuger Frank Zummo für derzeitigen Liveshows, da David Friedrich die Band auf eigenen Wunsch verlassen hat. Passenderweise haben die Musiker den Track ‘Still Waiting’ gecovert — das Video feiert am heutigen Freitag, den 22. August 2025 um 18.00 Uhr Premiere (siehe unten).

Songliste ‘TEKKNO — Live In Europa’

Tekkno Train MC Thunder II Hate/Love Everytime We Touch The Scene Castrop X Spandau feat. Kalle Koschinsky Supernova Arrow Of Love Mindreader Best Day Bir feat. Mehnersmoos Drum Solo/Kurwa Song Hypa Hypa Crystals Fuckboi feat. Maria (Future Palace) Hurrikan Parasite MC Thunder Pump It Spaceman feat. Finch We Got The Moves

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.