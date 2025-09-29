Toggle menu

Metal Hammer

Orbit Culture-Titel und Summer Breeze-Comic: Exklusiv für Abonnenten

Exklusiver Abo-Titel: METAL HAMMER 10/2025 mit Orbit Culture
von
Nur für METAL HAMMER-Abonnentinnen und -Abonnenten: Orbit Culture-Titelbild und Summer Breeze-Comic!
Mit METAL HAMMER-Abonnentinnen und -Abonnenten meinen wir es diesen Monat besonders gut und schenken ihnen mit Ausgabe 10/2025 gleich zwei exklusive Beilagen.

Da wäre einmal der Summer Breeze-Comic rund um Festival-Maskottchen Mikey. In der Sonderbeilage ‘Mikey und das Rätsel der Gargoyles’ erlebt der Comic-Wolf Abenteuer zusammen mit Michael Rhein von In Extremo.Auf 24 bunten Seiten erwarten euch außerdem schwermetallische Rätsel, Interviews und Poster.

Summer Breeze-Comic
Und dann begeistert das aboexklusive zusätzliche Titelblatt mit Orbit Culture! Die Schweden sind gerade dabei, mit ihrer einzigartigen Mischung aus Death-, Groove-, Prog- und Industrial Metal die Szene aufzumischen, sind bereits für die großen Festivals 2026 gebucht und mit ihrem brandneuen Album DEATH ABOVE LIFE ganz oben auf unserem Soundcheck-Treppchen gelandet.

Exklusiver Abo-Titel: METAL HAMMER 10/2025 mit Orbit Culture
Sind Orbit Culture die Headliner von morgen? Bleibt mit uns dran! Am besten ganz nah und lückenlos als Abonnentin und Abonnent – alle Angebote und Prämien findet ihr unter www.metal-hammer.de/abo.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Abonnement Abonnent Abonnentin Comic Metal Hammer Orbit Culture Summer Breeze
Zur Startseite