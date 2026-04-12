Dimmu Borgir DEATH CULT ARMAGEDDON + 12 Ausgaben METAL HAMMER frei Haus

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Decapitated: 20 Jahre ORGANIC HALLUCINOSIS
Decapitated-Organic-q
Vor 20 Jahren erschien mit ORGANIC HALLUCINOSIS ein Werk, das auf verschiedenste Weisen einen Wendepunkt für Decapitated darstellte.
Wenn man über moderne Death Metal-Meilensteine spricht, führt kein Weg an ORGANIC HALLUCINOSIS vorbei. Das vierte Album der polnischen Band Decapitated erschien am 7. Februar 2006 in den USA und eine Woche später, am 13. Februar, in Europa - und markiert bis heute einen Wendepunkt in der Geschichte des Technical Death Metal. Nicht nur musikalisch, sondern auch emotional, denn kaum ein Werk dieser Szene ist so untrennbar mit Triumph und Tragödie verbunden. Entstanden mit frischem Wind in den Segeln Schon die Entstehungsgeschichte ist bemerkenswert: Aufgenommen im August 2005, nur kurz, nachdem Sänger Wojciech "Sauron" Wąsowicz die Band verlassen hatte, standen…
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