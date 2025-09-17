Die METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025: Parkway Drive, Testament, Summer Breeze u.a.

Ihr bekommt METAL HAMMER 10/2025 ab dem 19.09.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

In den letzten Jahr(zehnt)en haben sich Parkway Drive zu den neuen Headlinern gemausert, welche die Szene so dringend braucht. Längst sehen das nicht nur jüngere Generationen so, sondern auch viele alteingesessene Headbanger. Grund genug, den Australiern anlässlich ihrer bislang größten Europatournee und ihres Band-Jubiläums endlich eine Titelgeschichte zu widmen, ihre Historie Revue passieren zu lassen und die Bedeutung der Formation für ihre heimische Szene zu ermitteln.

Der Triumphzug der Rock-Dinos geht weiter. Wir präsentieren einen Auszug aus dem offiziellen Comic nebst Interview.

Die US-Thrasher haben sich auf PARA BELLUM einer klanglichen Frischzellenkur unterzogen. Wir haken nach!

Mit DEATH ABOVE LIFE gewinnen die Schweden erstmals den Soundcheck. Alles Wissenswerte klärt unsere Story.

Summer Breeze Open Air

Kein Jahr ohne Ferien in Dinkelsbühl! Lest hier unseren Nachbericht über das Finale der Open Air-Saison 2025.

Live

Party.San Open Air

Sonderbeilage

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 299 mit Powerwolf, Stillbirth, Lowheaven, Dirkschneider & The Old Gang, Lord Of The Lost & Feuerschwanz, Call Of Charon.

Ihr bekommt METAL HAMMER 10/2025 ab dem 19.09.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.