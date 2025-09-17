Toggle menu

Die METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025: Parkway Drive, Testament, Summer Breeze u.a.

MH1025_ParkwayDrive_TitelQuer
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
In der Oktoberausgabe durchleuchten wir ausführlich Parkway Drive und ihr neues Album. Dazu weitere Interviews, der Megabericht vom Summer Breeze Open Air und vieles mehr.
Ihr bekommt METAL HAMMER 10/2025 ab dem 19.09.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Parkway Drive

In den letzten Jahr(zehnt)en haben sich Parkway Drive zu den neuen Headlinern gemausert, welche die Szene so dringend braucht. Längst sehen das nicht nur jüngere Generationen so, sondern auch viele alteingesessene Headbanger. Grund genug, den Australiern anlässlich ihrer bislang größten Europatournee und ihres Band-Jubiläums endlich eine Titelgeschichte zu widmen, ihre Historie Revue passieren zu lassen und die Bedeutung der Formation für ihre heimische Szene zu ermitteln.

Heavysaurus

Der Triumphzug der Rock-Dinos geht weiter. Wir präsentieren einen Auszug aus dem offiziellen Comic nebst Interview.

Testament

Die US-Thrasher haben sich auf PARA BELLUM einer klanglichen Frischzellenkur unterzogen. Wir haken nach!

Orbit Culture

Mit DEATH ABOVE LIFE gewinnen die Schweden erstmals den Soundcheck. Alles Wissenswerte klärt unsere Story.

Summer Breeze Open Air

Kein Jahr ohne Ferien in Dinkelsbühl! Lest hier unseren Nachbericht über das Finale der Open Air-Saison 2025.

Live

Party.San Open Air

Sonderbeilage

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 299 mit Powerwolf, Stillbirth, Lowheaven, Dirkschneider & The Old Gang, Lord Of The Lost & Feuerschwanz, Call Of Charon.

