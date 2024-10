Mr. Big: Für Billy Sheehan ist endgültig Schluss

Ende August spielten Mr. Big das letzte Konzert ihrer Abschiedstournee. Ginge es nach Frontmann Eric Martin, könnte die Show durchaus noch weitergehen, wie er gegenüber KNAC.COM verriet. Als die Tournee beschlossene Sache war, „habe ich den Nagel in den Sarg geschlagen. Doch jetzt wünsche ich mir, dass ich einen schönen großen Hammer hätte, um den Nagel wieder herauszuschlagen.“

Kein ewiger Abschied

Sein Band-Kollege und Bassist Billy Sheehan sieht das jedoch ein bisschen anders. Dieser war kürzlich zu Gast bei Ruben Mosqueda von We Go To 11 und meinte kurz und schmerzlos: „Das Ende ist das Ende.“ Auf die Frage, ob Mr. Big die Absicht haben, von Zeit zu Zeit besondere Auftritte zu geben oder in Zukunft ein reines Studioprojekt seien, antwortete er: „Wenn sich mildernde Umstände ergeben, könnten wir vielleicht ein oder zwei Konzerte geben.“

Empfehlung der Redaktion Mr. Big: Eric Martin würde am liebsten weitermachen Hard Rock Ginge es nach Eric Martin, würden Mr. Big nach ihrer Abschiedstournee nicht aufhören. Der Musiker findet: Die Band hat gerade einen Lauf. Weiterhin erklärt Sheehan: „Wir wollten irgendwie einen Punkt an das Ende des Satzes setzen. Und wie ich schon oft gesagt habe: Wir wollten über die Ziellinie laufen und nicht darüberkriechen.“ Zwar sehe er es ebenso wie Eric Martin, dass die Band „einen Lauf“ hat, aber man habe sich entschieden, „es richtig zu machen und keinen ewigen Abschied zu geben.“

Eine tolle Zeit

Dennoch blickt Sheehan dankbar auf die Tournee zurück. „Wir hatten eine tolle Zeit. Und unsere letzten Shows in Europa. Wir hatten eine Reihe von Shows in Deutschland. Erstaunlich. Wir haben viele Freunde und große Hits in Deutschland.“ Zwei Besonderheiten hebt der Mr. Big-Bassist noch hervor: „Wir durften in Irland spielen – Belfast und Dublin. Ich bin Ire, also war das sehr schön. Und wir spielten in Liverpool – dem heiligen Boden. Es war wirklich toll. Am Ende musste ich eine kleine The Beatles-Melodie in mein Solo einbauen. Ziemlich cool. Es war also eine schöne Art, zu gehen. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Wir haben es mit so viel Klasse gemacht, wie es uns möglich war.“ Und damit ist er „sehr, sehr zufrieden.“

—

