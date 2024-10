Mr. Big: Eric Martin würde am liebsten weitermachen

auch interessant

Mr. Big befinden sich aktuell auf ihrer ‘The BIG Finish’-Abschiedstournee. Frontmann Eric Martin rekapituliert im Interview bei KNAC.COM noch einmal die Entscheidungsfindung. In diesem Zuge gesteht der 63-Jährige, der zuletzt stimmlich zu kämpfen hatte, dass er den Entschluss im Nachhinein durchaus anzweifelt.

Gegen das Momentum

Auf die Frage, was das Tourneemotto „The BIG Finish“ bedeute, gibt sich der Mr. Big-Sänger ehrlich: „Da führe ich niemanden hinters Licht. Es bedeutet, dass die Tourneen vorbei sind. Das zieht mich irgendwie runter. Denn ich war bei dem Meeting vor einem Jahr dabei und sagte: ‚Ja, ich stimme zu. Es ist an der Zeit, dass wir aufhören.‘ Für eine ganze Weile wollte ich jedoch nicht aufhören. Das Thema kam vor fünf Jahren auf. ‚Sollen wir eine Abschiedstour machen?‘, fragten wir uns. Wir haben andere Projekte am Laufen.

Und es ist irgendwie schwierig, die Mr. Big-Sache am Leben zu halten. Und ich war dagegen und habe dafür Stimmung gemacht, dass wir weitermachen. Aber vor einem Jahr und ein paar Monaten war ich mit allen im Einklang und sagte: ‚Ja, das war’s.‘ Ich habe mir sogar den Namen „The BIG Finish“ ausgedacht. So habe ich den Nagel in den Sarg geschlagen. Doch jetzt wünsche ich mir, dass ich einen schönen großen Hammer hätte, um den Nagel wieder herauszuschlagen. Denn die Band ist so gut und tight. Die Leute kommen zu den Shows. Das neue Album kam heraus. Das Momentum ist da. Und die Band klingt einfach so tight auf der Bühne.“

MR. BIG-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Darüber hinaus stellte Eric noch klar, dass sich die Entscheidung nur darauf bezieht, dass Mr. Big keine Konzertreisen mehr spielen. Eine Live-Residenz irgendwo — sei es in Indonesien oder Japan oder woanders — oder punktuelle Festivalshows hält Martin durchaus für möglich beziehungsweise wünscht sie sich sogar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.