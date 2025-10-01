Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Hatebreed antworten auf Klage von Ex-Bassist Chris Beattie

Hatebreed
Chris Beattie und Jamey Jasta, Hatebreed @ Summer Breeze 2023, 19.8.2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Nach seinem Aus bei Hatebreed Anfang dieses Jahres hat Chris Beattie Anwälte eingeschaltet. Nun reagieren seine ehemaligen Kollegen darauf.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Im Februar bestätigte Gründungsmitglied und Bassist Chris Beattie sein Aus bei Hatebreed. In seinem ausführlichen Statement stellte er klar, „dass es nicht meine Entscheidung war, die Band zu verlassen, und dass mein Abgang ungerechtfertigt war und auf irreführende sowie falsche Statements zurückgeht.“ Im Mai erklärte Beattie gegenüber The New York Hardcore Chronicles Live!: „Anwälte sind bereits involviert. Sie verbringen viel Zeit damit, sich mit allen Einzelheiten auseinanderzusetzen.“ 

Jamey Jasta und Co. hielten sich diesbezüglich weitestgehend bedeckt. Einzig Schlagzeuger Matt Byrne äußerte sich im Interview mit Cassius Morris. „Ich kann nicht viel darüber sagen, weil Anwälte involviert sind und Dinge geklärt werden müssen“, gab Byrne an. Jedoch empfinde Byrne Beattie gegenüber große Zuneigung: „Ich liebe ihn. Wir sind jetzt hier und gehen getrennte Wege. Er ist nicht mehr da, und es wird etwas dauern, sich daran zu gewöhnen.“

Aussage gegen Aussage

In der Klage, die Chris Beattie im Sommer gegen Hatebreed einreichte, schoss er vor allem gegen den Sänger. Ihm zufolge habe Jasta eine Geschichte erfunden, nach welcher der Bassist Live Nation-Sicherheitspersonal belästigt habe, um den Rauswurf zu rechtfertigen. Beatties Ansicht nach habe der Frontmann schlicht einen größeren Anteil der Gewinne einstreichen wollen.

Weight of the False Self
Weight of the False Self Für € 13,54 bei Amazon kaufen

Am 25. September reichten Hatebreed und Jamey Jasta einen Antrag ein, um einige von Beatties Ansprüchen abzuweisen. Sie bezeichneten die Trennung zwischen den Parteien als „einen gewöhnlichen Fall einer Band-Auflösung“ und bezeichneten Beattie als „ein verärgertes ehemaliges Band-Mitglied“, das „fälschlicherweise ein Recht darauf beansprucht, auf ewig ein dauerhaftes Mitglied“ von Hatebreed zu bleiben, „obwohl die zugrunde liegende Beziehung zwischen den Parteien jederzeit kündbar war“.

Nichts Schriftliches

Dem Antrag zufolge gibt es keinen schriftlichen Vertrag, der Beattie das Recht garantiert, für immer Mitglied von Hatebreed zu bleiben. Daher behaupten die Band und Jasta, sie hätten das Recht gehabt, Beattie jederzeit zu entlassen. Es gebe keine gültige Rechtsgrundlage für den Bassisten, um Vertragsbruchklagen gegen sie einzureichen. Somit beantragt die Band die Abweisung von vier der sechs Klageansprüche Beatties, die alle mit seinem Ausschluss aus der Band in Zusammenhang stehen. Die beiden anderen Ansprüche betreffen Hatebreeds Merchandise-Verkäufe, die nicht Gegenstand des Abweisungsantrags sind.

Bezüglich der Belästigungsanschuldigungen, die laut Beattie „offensichtlich unwahr“ sind und als Grund für seinen Rauswurf erfunden wurden, heißt es im Antrag von Hatebreed: „Selbst wenn der Live Nation-Vorfall als ,falsche Darstellung‘ für seine Entlassung ,angeführt‘ wurde, stellen Beatties Anschuldigungen keinen stichhaltigen Anspruch dar, da der Vorfall lediglich seiner Entlassung vorausging – er stand in keinem Zusammenhang mit dem Entlassungsprozess selbst.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für den METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Anwälte Chris Beattie hatebreed Jamey Jasta Matt Byrne Rauswurf Trennung
Imminence: Schlagzeuger Peter Hanström steigt aus
Imminence, Peter Hanström
14 Jahre hat Peter Hanström bei Imminence den Takt angegeben. Nun gibt der Drummer seinen Rücktritt von der Metalcore-Truppe bekannt.
Er war seit den Anfängen von Imminence dabei, nun verlässt Schlagzeuger Peter Hanström die schwedische Metalcore-Formation nach 14 Jahren. Wie er selbst und die Band in einem Statement via Social Media angeben, sei die Trennung einvernehmlich und es gebe kein „böses Blut“ zwischen ihnen. Jedoch sei es an der Zeit, „ein neues Kapitel“ aufzuschlagen. Die Reise des Lebens Die Nachricht zu Hanströms Ausstieg teilten Imminence mit ihren Fans erst kürzlich. „Heute teilen wir Neuigkeiten mit, die uns sehr am Herzen liegen und uns als Band sehr persönlich betreffen“, heißt es. „Seit der Gründung von Imminence, unzähligen Shows, unvergesslichen Erinnerungen und einer über…
Weiterlesen
Zur Startseite