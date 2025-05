Fünf Jahre sind mittlerweile vergangen, seit Hatebreed mit ihrem achten Album WEIGHT OF THE FALSE SELF bewiesen, dass sie noch einiges im Tank haben. Seitdem blieb es still um die Band – zumindest im Bereich der neuen Musik. Jetzt sieht es aber aus, als hätte die Hatebreed-Dürre bald ein Ende. In einem Interview mit Into The Necrosphere spricht Frontmann Jamey Jasta über die Arbeit an einem neuen Album und verspricht Fans schon bald die ersten Singles.

Ansturm der Labels

Wie Jamey Jasta erzählt, scheinen nicht nur die Fans an einem WEIGHT OF THE FALSE SELF-Nachfolger interessiert: „Ich denke, kreativ betrachtet waren die Ideen schon da, die Texte waren schon da, die Musik war schon da. Ich hatte mich mit verschiedenen Labels getroffen. Es war irgendwie lustig und cool – ich habe nur beiläufig erwähnt, dass wir vertragslos sind, und dann hat sich das wie ein Virus verbreitet und wir wurden auf einmal von jedem Label unter der Sonne angeschrieben.

Es war wirklich schön zu sehen, dass all diese Labels Interesse an uns hatten. Denn ich gehöre zu den Leuten, die wirklich glauben, dass der nächste große, beste Song immer in einem steckt. Man muss nur an den Punkt kommen, an dem man ihn kanalisieren oder aus dem Äther holen kann. Jeder kann das tun. Man muss nur an diesen Punkt gelangen und den Weg dorthin herausfinden. Und jetzt, wo WEIGHT OF THE FALSE SELF seine Fans findet, denke ich: ,Ja, ich könnte viele dieser Themen ausbauen.'“

Moment der Inspiration

„Ein Hauptteil der Riffs, die ich geschrieben habe und die mich inspiriert haben, entstand direkt nach dem Milwaukee [Metal Fest]“, fährt Jasta fort. „Nach einem Festival hat man diesen Tiefpunkt, wo man denkt: ,Verdammt, was soll ich jetzt machen?‘ Und ich musste danach sofort nach Europa reisen. Aber Testament hatten mir eine Gitarre geschenkt – sie hatten einen Deal mit [dem Gitarrenhersteller] Dean und gaben mir diese wunderschöne Gitarre. Also fing ich einfach an, auf dieser Gitarre zu riffen, sobald ich zurückkam.

Ich weiß nicht, ob sie einfach nur gute Energie vom Festival in sich hatte oder ob sich der Hals anders anfühlte, aber ich fing an, mit verschiedenen Bünden und verschiedenen Platzierungen herumzuspielen. Ich hatte diesen Moment, hörte mir dann WEIGHT OF THE FALSE SELF an und dachte: ,Alles klar, ja, ich bin bereit. Das reicht.‘ Ich hatte 24 Themen auf einer Art Vision Board aufgeschrieben und dachte: ,Okay, ich muss sie auf 14 reduzieren. Kann ich sie kombinieren?‘ Und dann habe ich weitergemacht, immer weitergemacht, und ja, jetzt ist es so weit.

Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen eine Single fertig haben, oder vielleicht sogar zwei Singles.“

