Für viele Fans war die Vorstellung, dass Deadguy irgendwann noch einmal Musik veröffentlichen würden, reines Wunschdenken. Doch wie sich jetzt herausstellt, werden selbst Wünsche manchmal wahr. Nach 30 Jahren Funkstille kündigen Deadguy jetzt ohne Vorwarnung neue Musik an. Das neue Album NEAR-DEATH TRAVEL SERVICES soll bereits am 27. Juni über Relapse Records erscheinen.

Gründung, Erfolg und Trennung

1994 veröffentlichte das Quartett aus New Jersey, bestehend aus Chris Corvino, Dave Rosenberg, Tim „Pops“ Naumann und Tim Singer, seine erste 7″ WHITE MEAT. Im selben Jahr holte sich die Band den Gitarristen Keith Huckins von der Band RORSCHACH aus New Jersey ins Boot und verfeinerte auf ihrer zweiten 7″ WORK ETHIC ihren einzigartigen Sound. Mit nur diesen sechs Songs gelang es der Band bereits damals, in der aufkommenden Metalcore-Szene ihre Spuren zu hinterlassen.

Mit ihrem 1995 erschienenen Debütalbum FIXATION ON A COWORKER schafften es Deadguy, eine ganze Generation von Bands zu inspirieren und ihren Ruf als Metalcore-Pioniere zu festigen. Nach einer unglücklichen US-Tournee zerbrach die Band 1997 in zwei Hälften: Singer und Huckins gingen nach Seattle, um Kiss It Goodbye zu gründen, während Rosenberg, Naumann und Corvino mit Unterstützung von Jim Baglino und Tom Yak eine weitere EP veröffentlichten, bevor sie letztendlich auch das Handtuch warfen. Letztendlich sollte es die 2021 veröffentlichte Deadguy-Dokumentation ‘Killing Music’ sein, die zur Versöhnung der ehemaligen Band-Mitglieder führte – und die ersten Live-Auftritte der Band seit über zwanzig Jahren.

Die erste Single des neuen Albums ‘Kill Fee’ könnt ihr euch bereits hier auf YouTube anschauen.

