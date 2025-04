Vergangenes Jahr hatten Cryptopsy einen schmerzlichen Verlust zu beklagen. Im Januar 2024 verstarb ihr früherer Frontmann Martin Lacroix, der bis zuletzt weiterhin für die Artworks der kanadischen Death Metal-Formation verantwortlich war. So auch noch für AN INSATIABLE VIOLENCE – das neueste Studiowerk von Cryptopsy. Dieses soll am 20. Juni 2025 über Season Of Mist erscheinen. Mit ‘Until There’s Nothing Left’ wurde auch schon eine Single samt Video ausgekoppelt.

Sprungbrett

Ein Großteil der neuen Lieder sei auf Tour geschrieben worden, wie Vokalist Matt McGachy angibt. Er meint außerdem: „GOMORRAH BURNS war ein Sprungbrett für unser neues Album. Wir haben das, was uns am letzten Album gefallen hat, aufgegriffen und es für Live-Auftritte erweitert. Wir wollten, dass dieses Album grooviger wird, damit die Leute die Songs live richtig mitbekommen.“

Der Albumtitel sei McGachy im Traum gekommen, wie er erklärt: „Ich wachte auf, nahm mein Handy und schrieb den Titel der Platte auf. Es geht um eine Person, die jeden Tag aufwacht und eine Maschine repariert. Sie bastelt daran herum, versucht den ganzen Tag, sie zu verbessern, schwitzt in der Sonne, und dann schnallt sie sich nachts in diese Maschine und wird von der Maschine gequält, und sie liebt es. Dann wacht sie am nächsten Tag auf und repariert sie erneut, um sie effizienter zu machen, um sie weiter zu nutzen, und dann macht sie einfach immer wieder dasselbe.“

Diese Geschichte stehe symbolisch für „unsere toxische Beziehung mit Social Media“, meint der Sänger, der auch einen eigenen Podcast betreibt, weiter. „Ich versuche, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, aber an den Tagen, an denen ich nur Doomscrolling mache, werde ich so deprimiert. Der Irrglaube, ein Internet-Star zu sein, ist nur eine Dopaminfalle, die uns die Stimmung raubt.“

Easter Egg und Europa

Mit von der Partie – zumindest für einen Gastauftritt bei ‘Embrace the Nihility’ – ist auch Mike DiSalvo, der von 1997 bis 2001 bei Cryptopsy ins Mikro grunzte. „Es war uns eine Ehre, dass Mike DiSalvo zugesagt hat. Wir sind alle große Fans der DiSalvo-Ära von Cryptopsy. Sein Gesang auf diesem Album ist ein wahres Easter Egg für unsere Fans“, gibt Matt McGachy an. Auf der anstehenden Europatournee wird DiSalvo vermutlich nicht dabei sein, dafür aber Decapitated, Warbringer und Carnation.

Infernal Bloodshed Over Europe 2025

15.05. München, Bachstage

16.05. Aarau, KiFF

17.05. Lindau, Vaudeville

18.05. Wien, Szene

21.05. Schweinfurt, Stattbahnhof

22.05. Dresden, Blauer Salon

26.06. Berlin, Hole44

28.05. Hamburg, Logo

29.05. Vechta, Gulfhaus

30.05. Dortmund, Junkyard

03.06. Frankfurt, Das Bett

04.06. Karlsruhe, Substage

