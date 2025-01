Warbringer veröffentlichen schon bald ein neues Album

Fünf Jahre liegt WEAPONS OF TOMORROW zurück. Nun kündigen Warbringer mit WRATH AND RUIN ihren siebten Langspieler an. Das Album soll am 14. März 2025 via Napalm Records erscheinen. Die Tracklist und das Cover, entworfen von Andreas Marschall (unter anderem Kreator, In Flames), enthüllte die Band selbst via Social Media. Produziert wurde WRATH AND RUIN von Mark Lewis (Trivium, The Black Dahlia Murder und viele mehr).

Eine bessere Welt

Fast zeitgleich veröffentlichen Warbinger mit ‘A Better World’ die erste Single von der kommenden Platte. Frontmann John Kevill schreibt dazu: „Als ich jünger war, dachte ich, die Welt würde im Laufe meines Lebens nur besser werden. Ich weiß jetzt, dass das nicht der Fall ist. Wir werden die Umwelt nicht reparieren, obwohl wir die Folgen kennen. Die Gewinne würden sinken, also halten wir es nicht für möglich. Darüber hinaus wird unsere Gesellschaft immer ungleicher, da ein paar Menschen fast alles besitzen, während die meisten Menschen nur noch versuchen, sich über Wasser zu halten. Wir werden immer noch nicht alle ernähren, aber die Entwicklung bewaffneter, autonomer Drohnen finanzieren.

Vor einigen Jahren habe ich Sozialtheorie-Schriften von Mark Fisher gelesen und fühlte mich deprimiert über meine eigene Zukunft unter diesen Bedingungen. Ich ging zu einem Therapeuten und sie sagten mir im Grunde, dass alles echt und legitim ist und sie mir nur Medikamente geben können, damit ich so tun kann, als ob ich das alles nicht gewusst hätte. Ich habe wirklich keine Zeit, mir zu viele Sorgen zu machen, denn ein Haufen Rechnungen sind immer fällig. Auch habe ich für ein oder zwei Jahre aufgehört zu träumen, was ich beängstigend fand. Ich habe versucht, dieses Gefühl in 'eine bessere Welt' einfließen zu lassen – ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin", erklärt der Sänger weiter.

Warbringer live 2025

Kommenden Mai/Juni gehen Warbringer gemeinsam mit Decapitated, Cryptopsy und Carnation auf Europatournee. Darunter sind auch zahlreiche Stopps in der DACH-Region.

15.05. München, Backstage

16.05. Aarau, KiFF

17.05. Lindau, Vaudeville

18.05. Wien, Szene

21.05. Schweinfurt, Stattbahnhof

22.05. Dresden, Blauer Salon

26.05. Berlin, Hole 44

28.05. Hamburg, Logo

29.05. Vechta, Gulfhaus

30.05. Dortmund, Junkyard

03.06. Frankfurt, Das Bett

04.06. Karlsruhe, Substage

