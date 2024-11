Destruction: Neues Album hat einen Termin

Der letzte Langspieler DIABOLICAL liegt gerade etwas mehr als zwei Jahre zurück. Vergangenes Jahr waren die Kult-Thrasher Destruction auch noch auf ausgiebiger Europatournee anlässlich ihres 40. Band-Jubiläums. Und irgendwann dazwischen ist auch noch ein neues Album entstanden.

Empfehlung der Redaktion Destruction: „Internet-Fame ist heiße Luft“ Thrash Metal Warum DIABOLICAL beängstigend aktuell klingt, verrät Destruction-Sänger und -Bassist Schmier in einem aufschlussreichen Gespräch. Dieses hört auf den klangvollen Titel BIRTH OF MALICE und soll im März 2025 via Napalm Records erscheinen. Via Social Media ließ die Band verlauten: „BIRTH OF MALICE klingt nach Destruction der nächsten Stufe. Es markiert eine neue Ära der Härte, Virtuosität und fühlt sich wie ein Old School-Schlag in die Magengrube an!“ Als Vorgeschmack auf die Platte wurde zugleich die Veröffentlichung der aktuellen Single samt Video angekündigt. BIRTH OF MALICE, für dessen Artwork erneut der ungarische Künstler Gyula Havancsák (unter anderem Annihilator, Grave Digger) verantwortlich war, kann ab dem 14. November vorbestellt werden.

Vollgas

Erst im Juli veröffentlichten Destruction eine Cover-Version des Accept-Klassikers ‘Fast As A Shark’. Der Song war Teil der limitierten Vinyl NO KINGS – NO MASTERS, die zeitgleich erschien. Nun könnte man meinen, die Thrasher würden nach vier Dekaden etwas kürzer treten – weit gefehlt. In den letzten Wochen spielten sie unter anderem Konzerte in Dubai und Lateinamerika.

Empfehlung der Redaktion Destruction: Schmier und Co. wollen nicht langsamer werden Thrash Metal Wie Destruction-Bassist und -Frontmann Schmier klarstellte, wollen die Thrasher auf ihre alten Tage auf keinen Fall langsamer werden. In einem Interview mit iRock im Januar 2023 gab Sänger und Bassist Schmier außerdem an, dass er und seine Kollegen es überhaupt nicht einsehen, ihr Pensum zu drosseln. „Wenn man älter wird, ist es sehr leicht, langsamer zu werden. Viele Musiker wollen, wenn sie älter werden, langsamer werden; sie wollen Blues spielen; sie wollen sanftere Musik spielen. Für mich war das nie der Fall. Ich denke, je älter man wird, desto verrückter ist man.“ Gleichermaßen verhalte es sich mit der Musik von Destruction: „Für mich ist das Thrash Metal. Jedes Album, das wir machen, klingt ein bisschen anders, aber immer nach Destruction.“

—

