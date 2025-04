Sodom wollen es wieder wissen und kündigen ihr 17. Studioalbum an. THE ARSONIST heißt das gute Stück, welches am 27. Juni 2025 via SPV/Steamhammer erscheinen soll. Auch liefern die Thrash-Veteranen mit ‘Trigger Discipline’ einen ersten Auszug samt Lyric-Video.

Mastermind Tom Angelripper erklärt: „Von Frank stammen wieder die für Sodom typischen Riffs und Hooks, während York epischeres Songwriting bevorzugt. Als perfekte Ergänzung zu beiden hat auch Toni, der ebenfalls sehr gut Gitarre spielt, eine Reihe Songs beigesteuert und dem Album zu noch mehr Vielseitigkeit verholfen.“ Normalerweise sitzt Toni Merkel an den Drums, wo es eine weitere Besonderheit gibt.

Möglichst natürlich

So meint der Sodom-Frontmann weiter: „Um eine möglichst natürliche Produktion zu gewährleisten, wurde das Schlagzeug komplett analog mit einer 24-Spur-Bandmaschine aufgenommen. Keine Studiotricks, keine digitalen Nachbesserungen. Oder, mit anderen Worten: Kein Plastik! Der klangliche Unterschied zu den heute üblichen Drum-Produktionen ist gewaltig und hat sich auf sämtliche Instrumente positiv ausgewirkt. Natürlich waren auch Aufwand und Kosten höher, aber für mehr Qualität zahlen wir gerne.“ Und so sind 13 neue Songs enstanden, die im Folgenden aufgelistet sind.

Tracklist von THE ARSONIST:

01. The Arsonist

02. Battle Of Harvest Moon

03. Trigger Discipline

04. The Spirits That I Called

05. Witchhunter

06. Scavenger

07. Gun Without Groom

08. Taphephobia

09. Sane Insanity

10. A.W.T.F.

11. Twilight Void

12. Obliteration Of The Aeons

13. Return To God In Parts

Empfehlungen der Redaktion Sodom: Tom Angelripper will weniger live spielen

Inwiefern es das neue Liedgut in diesem Jahr live zu hören gibt, ist bislang noch nicht ganz klar. Zwar stehen bereits ein paar Festival-Termine – darunter das Rockharz –, jedoch hat Tom Angelripper erst im Januar erklärt, etwas kürzer treten zu wollen. Im Interview mit dem Ghost Cult Magazine gab der 61-Jährige an: „Mit der Band aufhören will ich nicht, aber etwas langsamer machen. Es ist wie bei Tom Araya: Ich brauche mehr Zeit für meine Familie, fürs Jagen, für meine Freunde und für mich selbst. Also muss ich es ein wenig langsamer angehen lassen. Ich brauche eine Pause, denn nach der Pandemie haben wir sehr viele Liveshows gespielt und viele Dinge gemacht.“ Infolgedessen habe er mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, um die er sich zunächst kümmern müsse.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.