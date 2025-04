Den kürzlichen Ausstieg von Mitbegründer und Gitarrist Anders Nyström haben Katatonia offenbar überwunden. Taufrisch hat die schwedische Formation mit ‘Lilac’ die erste Single aus dem kommenden Album veröffentlich. Ganz recht – zwei Jahre nach SKY VOID OF STARS erscheint mit NIGHTMARES AS EXTENSIONS OF THE WAKING STATE am 6. Juni 2025 über Napalm Records der 13. Langspieler von Jonas Renkse und seiner Truppe. Neu dabei sind die beiden Gitarristen Sebastian Svalland (Ex-In Mourning) und Nico Elgstrand (Ex-Entombed), die die Plätze von Nyström und Roger Öjersson einnehmen.

Gitarrenlastige Albträume

Die Ankündigung von Jonas Renkse via Instagram liest sich wie folgt: „Wir sind stolz und aufgeregt, unser neues Album NIGHTMARES AS EXTENSIONS OF THE WAKING STATE ankündigen zu dürfen, das am 6. Juni bei Napalm Records erscheint. Wie immer erzählen diese Songs Geschichten, die im Augenwinkel schlummern, vom Licht verdeckt, aber darauf warten, in der Dämmerung unserer morbiden Existenz lebendig zu werden.“

Als Hauptverantwortlicher fürs Songwriting erklärt Renkse zudem, dass der neue Silberling „ein sehr Riff-basiertes und gitarrenlastiges Album“ sei. „Als ich es schrieb, wusste ich, dass wir ein paar neue Gitarristen bekommen würden. Und wenn zwei Gitarristen dazukommen, möchte man ihnen keine Songs präsentieren, die zu 60 Prozent aus Keyboard bestehen. Vielleicht hatte ich unterbewusst das Gefühl, mir ein paar coole Riffs einfallen lassen zu müssen, damit sie weiterhin der Band beitreten wollen!“

Die Neubesetzung an den Saiten stand offensichtlich schon eine ganze Weile fest. Immerhin begann die Arbeit am neuen Album laut Label bereits im Oktober 2023. Nico Elgstrand gehörte zu diesem Zeitpunkt bereits zum Tour-Line-up. Im Juni 2024 kam Sebastian Svalland dazu, womit Anders Nyströms Zeit bei Katatonia nach 35 Jahren faktisch zu Ende war. Jonas Renkse erklärt: „Ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen, aber meiner Meinung nach war er nicht glücklich damit, in einer Band zu sein, zumindest nicht in dieser.“ Nyström lieferte kurz nach der Bekanntmachung selbst eine ausführliche Erklärung zu seinem Ausstieg.

