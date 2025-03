Entombed arbeiten an erster Musik seit 18 Jahren

Liebhaber von rumpeligen Old School-Death Metal aus Schweden dürften angesichts dieser Meldung ein feuchtes Höschen bekommen, denn Entombed schrauben tatsächlich an neuer Musik. Dies gab die Band selbst über die Sozialen Medien bekannt. Das Material (in welcher Form es auch immer erscheint) stellt das erste musikalische Lebenszeichen der Gruppe seit ihrem letzten Studioalbum SERPENT SAINTS: THE TEN AMENDMENTS von 2007 dar.

Zum aktuellen Zeitpunkt bestehen Entombed aus den Originalmitgliedern Alex Hellid (Gitarre),Uffe Cederlund (Gitarre) sowie Hellacopters-Frontmann und Lucifer-Drummer Nicke Andersson (Schlagzeug). „Zurück im Studio — nach all den Jahren!“, freuen sich die Todesmetaller selbst im zugehörigen Statement. „Wir haben in Nickes Studio begonnen, an neuem Material zu arbeiten. So vertiefen wir uns in Riffs, Klängen und allem dazwischen.

Wir haben sogar den Peavey Studio Pro 40 entstaubt (denselben Verstärker, den wir auf LEFT HAND PATH benutzt haben), um zu schauen, ob ihm noch etwas Magie innewohnt. Die Dinge kommen zusammen — und wir können es nicht erwarten, euch allen so bald wie möglich mehr zu verraten. Bleibt dran!“ Weiter heißt es zu den beiden geteilten Fotos: „Von links nach rechts: Nicke Andersson und Uffe Cederlund stellen gerade den Sound ein, und Alex Hellid (zum Teil per Spiegelung zu sehen), der den Augenblick einfängt [rechts im oberen Bild sind seine Finger zu sehen — Anm.d.R.]“

Zum letzten Mal fanden sich Entombed im Juli 2022 zusammen — und zwar bei der exklusiven Show der Band beim Gefle Metal Festival im schwedischen Gävle. Als Special Guests traten dabei Cronos (Venom), Tomas Lindberg (At The Gates), Scott Carlson (Repulsion), Johnny Hedlund (Unleashed) und Urskogr (Serpent Omega) auf. Als Bassist fungierte dabei Jörgen Sandström, der von 1995 bis 2004 schon einmal in der Formation mitwirkte. Der ehemalige und mit Hellid zerstrittene Frontmann Lars-Göran Petrov hatte 2014 mit Entombed A.D. einen eigenen Ableger gegründet. LG starb am 7. März 2021 nach einem kurzen Kampf gegen Gallenwegkrebs.

