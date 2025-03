auch interessant

Liebhaber der schwedischen Emo-Formation Katatonia müssen nun ganz stark sein. Denn Gitarrist und Gründungsmitglied Anders Nyström hat seinen Hut genommen und wirkt nicht mehr mit. Die traurige Nachricht überbrachte das Gründungsmitglied Jonas Renkse am gestrigen Abend (17.03.2025) in den Sozialen Medien. Als Gründe dafür gibt der Sänger kreative Differenzen und Stolpersteine des Lebens an.

Maximal düster

„Anders Nyström und ich gehen getrennte Wege“, heißt es im Statement von Katatonia, unter das Renkse seinen Namen gesetzt hat. „Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen. Aber damit jeder aufblühen und mit seinen eigenen kreativen Präferenzen sowie persönlichen Terminplänen weitermachen kann, ist dies zu der realistischen Option geworden. Anders und ich haben die Band im Jahr 1991 gegründet. Und sein Einfluss auf den typischen Sound der Gruppe ist nicht von der Hand zu weisen. So trostlos wie das das klingt — und ist –, ist es auch ein weiterer Beweise dafür, dass das Leben unseren präferierten Plänen in die Quere kommt. Ich wünsche Anders nur das Beste für die Zukunft.“

Anfangs zockten die Schweden noch eine Mischung aus Deat-h und Doom Metal, daraus wurde jedoch zunehmend eine Melange aus Post Rock und Progressive Metal. Jonas Renkse und Anders Nyström spielen auf dem Blatt Papier eigentlich auch noch zusammen in der Death Metal-Gruppe Bloodbath, wo zudem Paradise Lost-Sänger Nick Holmes und der ehemalige Opeth-Schlagzeuger Martin Axenrot mitmischen. Darüber, ob hier Nyström ebenfalls raus ist oder die zwei Metaller hier noch einen gemeinsamen Nenner haben, machte Renkse keine Angaben. Bezüglich eines potenziellen Nachfolgers liegen aktuell ebenfalls keine Informationen vor.

