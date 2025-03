auch interessant

In einem neuen Interview mit Metal Global spricht Destruction-Frontmann Marcel „Schmier“ Schirmer über das, was ihn auch nach 40 Jahren noch am metallischen Ball hält. „Wir machen Underground-Musik, das ist kein kommerzieller Metal. Es ist Thrash Metal. Natürlich ist es überraschend, dass wir noch immer so relevant sind.“ Die großen Bühnen kamen jedoch nicht von alleine. „Wir hatten Höhen und Tiefen, einige Schwierigkeiten. Aber wir haben immer hart an uns gearbeitet – zumindest die letzten 24 oder 25 Jahre. Es war nicht immer einfach, wir hatten Wechsel in der Besetzung und Plattenfirmen.“

Auch das äußere Umfeld hatte einen Einfluss auf die Karriere der Teutonen. „In der Metal-Szene kommen und gehen die Trends. Heute mag die Presse Thrash Metal, morgen heißt es, dass wir immer wieder das gleiche Album schreiben würden. Man muss kämpfen.“ In diesem Kampf sind Destruction nicht alleine. „Unsere Fans waren sehr treu und bleiben an unserer Seite. Dass uns einige schon so lange begleiten, motiviert uns unglaublich und hält uns am Leben.

Empfehlung der Redaktion Offizieller Destruction-Dokumentarfilm feiert Premiere Thrash Metal ‘The Art Of Destruction’ – Die ultimative Dokumentation über eine der wichtigsten Thrash Metal-Bands aller Zeiten: Weltpremiere am 6. März 2025 in Berlin. Wenn man bereits so lange Musik macht, wird man leicht motiviert, weil das alles ein großes Geschenk ist.“ Diesen Punkt führt Schmier weiter aus. „Wir hätten nie gedacht, dass wir diese Möglichkeit bekommen. Wir schätzen es sehr wert, dass wir weiterhin Musik machen können. Dann steckt man automatisch auch viel Zeit und Mühe in seine Band, weil man liebt, was man tut.“

Eine Faustregel nennt der Sänger, als es um seine Grundsätze geht. „Bleibt standhaft. Das ist eine wichtige Regel, die ich jeder Band geben würde – auch wenn einige Bands mit ihrer Veränderung den Durchbruch geschafft haben.“ Abschließend sagt er: „Manchmal werde ich gefragt, ob mich unsere Musik mittlerweile langweilt. Aber ich freue mich noch immer darauf, zu komponieren, das wird das neue Album BIRTH OF MALICE beweisen. Deswegen habe ich auch das Lied ‘Destruction’ geschrieben. Es ist eine Dankesrede an unsere Fans. Ich freue mich darauf, sie ‘We are Destruction!’ singen zu hören, weil sie genau so zur Band gehören, wie wir.“

