Offizieller Destruction-Dokumentarfilm feiert Premiere

Seit über 40 Jahren stehen Destruction für kompromisslosen Thrash Metal. Als Teil der legendären „Teutonic Four“ (gemeinsam mit Sodom, Tankard und Kreator) haben sie ein musikalisches Vermächtnis geschaffen, das nun erstmals filmisch dokumentiert wird. Mit ‘The Art Of Destruction’ bringen die deutschen Filmemacher Ilja Jelusic und Denise Dörner die rohe Energie, die Leidenschaft und die Höhen und Tiefen der Band auf die große Leinwand. Ursprünglich als Dokumentation über die Wiedervereinigung der Teutonic Four für eine Welttournee geplant, wurde das Projekt durch die Pandemie und schicksalhafte Wendungen auf eine völlig neue Ebene gehoben. Der Film begleitet Schmier und seine Band hautnah durch Krisen, Veränderungen und explosive Live-Momente.

Einzigartiges Event

Gedreht über fünf Jahre, liefert ‘The Art Of Destruction’ weit mehr als klassische Interview-Dokumentationen. Unveröffentlichtes Material, intime Einblicke hinter die Kulissen und die ungeschminkte Realität eines Lebens zwischen verschwitzten Clubshows und gigantischen Festival-Bühnen machen diesen Film zu einem Pflichtprogramm für alle Metal-Fans.

Die Weltpremiere im CineStar CUBIX am Alexanderplatz wird zum Treffpunkt der Metal-Elite: Destruction – mit Schmier, Randy Black, Damir Eskić und Martin Furia – stehen gemeinsam mit den Filmemachern und hochkarätigen Gästen aus der Metal-Szene auf dem roten Teppich. Ein einzigartiges Event, das Fans und Musiker zusammenbringt!

Der Film wird von Filmverleih UCM.ONE auf dem Label NONFY Documentaries ab dem 6. März 2025 in ausgewählten deutschen Kinos gezeigt.

Die Filmemacher

Denise Dörner (Regie, Buch, Kamera): „Dieser Dokumentarfilm ist kein fröhlicher Musikclip, sondern eine sehr ernste Geschichte über Leidenschaft und das Leben. Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass unsere Idee so gut umgesetzt werden kann, auch wenn durch die Umstände alles völlig durcheinandergebracht wurde. Ich durfte hinter die Kulissen schauen, mit Destruction reisen und mich in sie hineinversetzen. Ich habe meine Idole und viele interessante Menschen getroffen und auch die ganze Bandbreite an Emotionen gespürt. Ich bin sehr gespannt, was die Leute über diese Reise denken und fühlen werden.“

Ilija Jelusic (Regie, Kamera, Buch): „Als Filmteam hatten wir eine wirklich gute Verbindung zu Schmier und Destruction, die uns viel Vertrauen entgegenbrachten. Der Film wurde ohne Auftrag und ohne Filmförderung gedreht.Das heißt, wir mussten alles selbst finanzieren, was auch ein großes Risiko beinhaltete. Während der Pandemie wusste keiner von uns, wie es weitergeht und wohin die Geschichte des Films führen würde. Natürlich war es auch für uns Filmemacher eine sehr bewegende Zeit. Und dann folgte ein Abenteuer dem nächsten und plötzlich ging es nach Mexiko. Ich bin zutiefst dankbar für die Erfahrungen, die wir durch Destruction sammeln konnten!“

Das Premieren-Event

Die Weltpremiere von ‘The Art Of Destruction’ findet am 6. März 2025 im Premierenkino CineStar – CUBIX am Alexanderplatz, Berlin statt. Tickets könnt ihr hier erwerben.

Metal-Highlight: Die Metal-Ikonen von Destruction – Schmier (Bass, Gesang), Randy Black (Schlagzeug), Damir Eskic (Gitarre, Backing Vocals) und Martin Furia (Gitarre, Backing Vocals) – reisen extra zur Weltpremiere nach Berlin!

Gemeinsam mit den Filmemacherduo Denise Dörner und Ili Jelusic stellen sie sich im Anschluss an die Uraufführung den Fragen des Publikums. Moderiert von Katrin Riedl (METAL HAMMER), verspricht das Filmgespräch tiefe Einblicke in die Band, den Film und die Musik.

Exklusiv für Fans: Nach der Premiere gibt es eine Autogrammstunde mit Destruction, bei der Filmplakate und Autogrammkarten signiert werden. Zudem sind Fan-Artikel und – als besonderes Highlight – die ersten Exemplare des brandneuen 16. Studioalbums THE BIRTH OF MALICE erhältlich, noch bevor es offiziell am 7. März 2025 um 00:00 Uhr erscheint!

