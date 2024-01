Ex-Cryptopsy-Sänger Martin Lacroix verstorben

Traurige Neuigkeiten erreichen uns aus Kanada: Wie Cryptopsy mitteilen, lebt ihr früherer Frontmann Martin Lacroix nicht mehr. Der Sänger war außerdem ein angesehener Künstler, der Artworks für verschiedene Bands kreiert hat. Martin stand von 2001 bis 2003 bei der Death Metal-Formation aus Montreal am Mikro und ist auf dem Live-Album NONE SO LIVE zu hören.

In den Sozialen Medien brachten seine einstigen Band-Kollegen ihre Trauer zum Ausdruck: „Lebwohl, Martin Lacroix, er hatte eine formidable Ausstrahlung in Cryptopsy. Sein brutaler Gesang, sein künstlerisches Können sowie seine Wärme als Mensch werden schmerzlich vermisst werden. In unseren Gedanken sind wir bei seinen Lieben während dieser schwierigen Zeit.“ Neben Cryptopsy war Martin auch von 2014 bis 2015 bei Serocs und kürzlich bis zu seinem Tod bei Enmity musikalisch aktiv.

Als bildender Künstler designte LaCroix Cover, Artworks und Logos für Gruppen wie Augury, Beyond Creation, Cryptopsy und Gorguts. Letztere meldeten sich ebenfalls zu Wort: „Mit tiefster Trauer verkünden wir den Tod unseres lieben Freundes Martin Lacroix. Martin war nicht nur ein begabter Künstler, sondern auch ein enger Vertrauter von Luc [Lemay, Sänger — Anm.d.A.]. Als hingebungsvoller Gorguts-Fans gestaltete Lacroix das HarpSkull-Design für unsere Shirts und trug später zum gesamten Artwork von COLORED SANDS (2013) und manche Teile für …AND THEN COMES LIVIDITY: A DEMO ANTHOLOGY (2014) bei. Die Szene hat ein wertvolles Juwel verloren.“

