Pig Destroyer: Ex-Klangkünstler Blake Harrison verstorben

Foto: Jay Dixon. All rights reserved.

Pig Destroyer mussten Abschied von ihrem ehemaligen Mitglied Blake Harrison nehmen. Der Klangkünstler verstarb kürzlich im Alter von lediglich 48 Jahren. Wie seine Lebensgefährtin in den Sozialen Medien mitteilte, litt Harrison an Krebs. Im Zusammenhang mit einer Komplikation habe er einen Herzstillstand erlitten. Blake stieg 2006 bei der Gruppe aus Richmond, Virginia ein und machte überdies mit Tentacles Of God, Triac, Zealot R.I.P. Daybreak und Hatebeak Musik. Zudem schrieb er eine Kolumne für das Magazin Decibel.

Ein Mann des Volkes

„Blake Hollingsworth Harrison war mehr als 20 Jahre lang unser Krafttier“, schreiben Pig Destroyer in den Sozialen Medien. „In den frühen Nullerjahren waren sowohl Blakes Band Daybreak als auch Pig Destroyer erwachsen werdende Bands, die darum kämpften, ihren Fußabdruck in der Szene zu hinterlassen. Letztlich stieg Blake Anfang 2004 ein, indem er beim Merchandise auf der Grind Over UK-Tour half. Anschließend begann eine kreative Bruder- und Freundschaft, die mehr als zwei Jahrzehnte, über vieles Länder hinweg sowie über mehrere Alben andauern sollte.

Als wir uns auf PHANTON LIMB [2007] vorbereiteten, schloss sich Blake dann als unser Vollzeit-Sound-Designer an. Von da an lernten wir alle, wie man eine Band zum Funktieren bringt. Wir teilten alle dieselben Werte und grundsätzlichen Überzeugungen bezüglich dessen, was wir taten, während wir schnell eine enge Familie wurden. Jeder, der Blake kannte, liebte Blake. Das Licht bog sich um ihn herum. Man musste ihm nur einmal begegnen. Wir von Pig Destroyer sind für immer dankbar für die Zeit, die wir mit ihm verbringen konnten. Danke für alles, Blake. Danke für die Millionen Erinnerungen, Lacher und Geschichten.“

