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Metal Church: Kurdt Vanderhoof rekapituliert erste Show

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Foto: PR, Reaper Entertainment. All rights reserved.
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2025 meldeten sich Metal Church mit neuer Besetzung zurück. Gitarrist Kurdt Vanderhoof zieht nach dem ersten gemeinsamen Auftritt Bilanz.
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Im November 2025 meldeten sich Metal Church in neuer Besetzung zurück. Neben Gründungsgitarrist Kurdt Vanderhoof und Rick Van Zandt (ebenfalls Gitarrist) komplettieren Bassist David Ellefson (Ex-Megadeth), Drummer Ken Mary (Alice Cooper, Flotsam And Jetsam) sowie Sänger Brian Allen (Vicious Rumors) das Line-up. Im Mai ging es in dieser Aufstellung erstmals auf die Bühne.

Nicht perfekt, aber fantastisch

Im Gespräch mit Metal Mal lässt Kurdt Vanderhoof den Auftritt beim San Luis Metal Fest in Mexiko Revue passieren. „Es lief wirklich absolut fantastisch“, gibt der Gitarrist an. Zwar sei nicht alles perfekt gelaufen, „aber gleich als Headliner bei einem Festival aufzutreten, war schon ziemlich cool.“ Besonders spannend sei für Vanderhoof gewesen, wie sich Sänger Brian Allen macht. „Er hat voll abgeliefert und die Band als Frontmann angeführt.“

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Vanderhoof selbst habe nach dem Gig allerdings wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. „Bei den ersten vier oder fünf Songs ging es mir noch gut. Aber danach fing es wieder an.“ Seit geraumer Zeit leidet der 64-Jährige an einer Spinalkanalstenose – einer Verengung des Wirbelkanals im Rücken. Deshalb suchte er direkt nach dem Auftritt seinen Arzt auf und gönnte sich ein paar Tage Ruhe. Mithilfe fachkundiger Unterstützung soll es dem Gitarristen jedoch gelingen, bis zur anstehenden Tour wieder fit zu sein.

Zusammen mit Testament gehen Metal Church in Kürze auf Europatournee und beehren bei dieser Gelegenheit auch das ein oder andere nahegelegene Festival. Bereits im Juli stehen jedoch auch schon Konzerte in den USA und Kanada an, und nach dem Festival-Sommer geht es für das Quintett nach Japan. Hier die wichtigsten Termine im Überblick.

Metal Church live 2026

  • 04.08. Kiel, Die Pumpe (mit Testament)
  • 05.-08.08. CZ-Jaroměř, Brutal Assault
  • 07.08. Köln, Essigfabrik (mit Testament)
  • 08.08. B-Kortrijk, Alcatraz Open Air
  • 09.08. Geiselwind, Keep It True Legions
  • 11.08. Karlsruhe, Substage (mit Testament)
  • 12.08. Obertraubling, Airport-Eventhall (mit Testament)
  • 14.08. Leipzig, Parkbühne


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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