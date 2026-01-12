Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Metal Church: Ex-Drummer Howland kritisiert Line-up-Wechsel

Der frühere Metal Church-Trommler Stet Howland (r.) mit Heidi Morrissey bei der Eröffnung der "Fear The Walking Dead Survival Attraction" am 29. August 2017 in Las Vegas
Der frühere Metal Church-Trommler Stet Howland (r.) mit Heidi Morrissey bei der Eröffnung der "Fear The Walking Dead Survival Attraction" am 29. August 2017 in Las Vegas
Foto: FilmMagic, Gabe Ginsberg. All rights reserved.
von
Mit Stet Howland findet ein weiterer ehemaliger Metal Church-Musiker keine schönen Worte zur Art der Neubesetzung.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die Metal Church-Chefs Kurdt Vanderhoof und Rock Van Zandt haben kürzlich die restliche Besetzung der Band ausgetauscht. Darüber, wie das alles vonstattengegangen ist, hat sich zuletzt bereits der vorherige Sänger Marc Lopes echauffiert. Selbigem stärkt nun der frühere Schlagzeuger Stet Howland den Rücken, der die Vorgänge als „Griff ins Klo“ bezeichnet.

Mangelndes Feingefühl

In den Sozialen Medien vermischt der Trommler in einem Post private Themen mit den Geschehnissen bei seiner einstigen Formation, für die er insgesamt acht Jahre die Felle verdrosch. Zu der Gruppe gibt er schließlich zu Protokoll: „Ich muss ein Statement bezüglich der Metal Church-Situation veröffentlichen. Es ist überfällig, doch ich war einfach zu beschäftigt, positiv zu sein und Geld zu verdienen, anstatt mich mit Negativität und Drama herumzuschlagen.

Aber nachdem ich die jüngsten Interviews, Marcs Mitteilung und Kurdts Antwort gesehen habe, gibt es eindeutig viele Dinge, die gesagt werden müssen. Kurz gesagt: Marc hatte zu 100 Prozent Recht — obwohl er lediglich die Spitze des Eisbergs von Bullshit touchiert hat. Und er war viel netter, als ich es sein werde. Es gibt Wahrheiten, die erzählt werden, und Tatsachen, mit mitgeteilt werden müssen. Ich werde so freundlich sein, wie geht, aber ich werden einen Griff ins Klo sezieren und erläutern. Bleibt dran, ihr werdet es sehr bald direkt hier sehen.“

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Congregation Of Annihilation Ltd. Red/White Half/Half - Colored Vinyl
Congregation Of Annihilation Ltd. Red/White Half/Half - Colored Vinyl Für € 29,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Im The Big Truth Podcast gab Lopes kürzlich an, dass hinter den Kulissen von Metal Church einige uncoole Sachen ablaufen. „Wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, sollte man sie klären – egal, ob mit Ja, Nein oder was auch immer. Aber es gab die ganze Zeit über keinerlei Kommunikation.“ Die Lage hat Marc ziemlich mitgenommen und unglücklich gemacht. Schließlich hat er schwer geschuftet gearbeitet und einiges an Passion in die Band gebuttert. Dass er von der neuen Metal Church-Besetzung über die Medien erfahren hat, erklärt sich Lopes durch einen „Mangel an Integrität“: „Das war das ultimative ,Leck mich am Arsch‘.“ Solch ein Vorgehen demonstriert für ihn „die Feigheit, sich einem der Probleme zu stellen – egal, ob gut oder schlecht“.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Kurdt Vanderhoof kommentiert dies zuletzt auf lakonische und wenig empathische Weise wie folgt: „Wie bei jeder Band hören die Dinge manchmal einfach auf, zu funktionieren, sodass man weiterziehen muss — unabhängig von den Kosten und davon, was Leute — inklusive ehemaliger Band-Mitglieder — über einen sagen oder denken werden. So einfach ist das.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Besetzung Drummer kurdt vanderhoof Line-Up Metal Church Schlagzeuger Stet Howland Wechsel
Suicidal Tendencies: Jay Weinberg steigt aus
Jay Weinberg mit Suicidal Tendencies
Überraschung: Nach nicht einmal zwei Jahren verkündet Ex-Slipknot-Schlagzeuger Jay Weinberg sein Aus bei Suicidal Tendencies.
Kaum hat es richtig begonnen, ist es auch schon wieder vorbei. Nachdem Jay Weinberg im Herbst 2023 bei Slipknot gefeuert wurde, fand er Anfang 2024 ein neues Engagement bei Suicidal Tendencies. Nun verabschiedet sich der 35-jährige Drummer schon wieder von Mike Muir und Co., um sich anderen Dingen zuzuwenden. Begleitet von einer regelrechten Bildergalerie schreibt Jay Weinberg bei Instagram: „Während sich ein aufregendes und ereignisreiches Jahr 2026 abzeichnet, möchte ich Suicidal Tendencies dafür danken, dass sie mich für anderthalb unglaubliche Jahre voller Shows an Bord geholt haben! Es hat unheimlich viel Spaß gemacht.“ Privat und beruflich stünden künftig einige Veränderungen…
Weiterlesen
Zur Startseite