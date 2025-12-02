Eine ganze Weile war es still um Metal Church. Ende November gab es gute Neuigkeiten für die Fans der amerikanischen Metal-Formation: Metal Church sind in neuer Besetzung zurück. Neben Gründungsgitarrist Kurdt Vanderhoof und Rick Van Zandt (ebenfalls Gitarrist) komplettieren David Ellefson (Ex-Megadeth), Drummer Ken Mary (Alice Cooper, Flotsam And Jetsam) sowie Sänger Brian Allen (Vicious Rumors) das Line-up.

Neu entfacht

David Ellefson hat zudem bekanntlich einen eigenen Podcast, in den er kürzlich Kurdt Vanderhoof eingeladen hatte. Gesprächsthema Nummer eins war natürlich Metal Church. „Nun ja, das war vor ein paar Jahren, direkt nach unserer Australien-Tour. Als wir zurückkamen, ging alles den Bach runter“, beginnt Vanderhoof seine Ausführung. Schlagzeuger Stet Howland quittierte damals seinen Dienst, da er nicht mehr zufrieden gewesen sei. Den übrigen Band-Mitgliedern sei es ähnlich ergangen – auch Vanderhoof selbst, wie er gesteht.

Der 64-Jährige habe keine Freude mehr an der Band empfunden. „In meinem Alter, nach so vielen Jahren Erfahrung, bin ich raus, wenn es keinen Spaß mehr macht. Wenn es nur noch Drama und sowas gibt, habe ich einfach kein Interesse mehr. Also habe ich allen gesagt: ,Hey, ich beende das hier. Tut mir leid. Ich bin fertig damit. Das funktioniert nicht.‘“ Wann genau er diese Aussage getroffen hat, gibt der Gitarrist nicht an.

Zumindest der ehemalige Sänger Marc Lopes scheint im Januar dieses Jahres noch nichts davon gewusst zu haben. Dieser gab gegenüber The Metal Voice zu Protokoll, dass er schon lange nichts von seinen Metal Church-Kollegen gehört habe und nicht wisse, ob und wie es weitergeht. Fakt ist: Lopes ist raus, und Brian Allen drin. Vermutlich haben sich die Ereignisse erst in den letzten Monaten zugetragen. Laut Kurdt Vanderhoof „ergaben sich völlig unerwartet Möglichkeiten mit Leuten, die Interesse zeigten und gut passen würden, falls ich die Band wiederbeleben wollte – und so hat sie sich quasi von selbst wiederbelebt.“ Kurz gesagt: „Es hat sich einfach so ergeben.“

—

