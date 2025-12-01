Bei Malevolent Creation dreht sich das Personalkarussell. So wachsen die Death-Metallern aus Florida fortan vom Quartett zum Quintett an. Neu in die Band rutschen Rückkehrer Deron Miller am Mikrofon und Gitarre sowie Lead-Gitarrist Chris Cannella. Mit Bassist Jesse Jolly, Schlagzeuger Ronnie Parmer und Mastermind/Gitarrist Phil Fasciana ergibt das ein rundes Fünfergespann.

Neue Möglichkeiten

„Es ist offiziell!“, heißt es im zugehörigen Statement. „Malevolent Creation sind wieder ein Quintett geworden — mit Deron Miller, welcher bei Gesang und Gitarre zurückkehrt, Jesse Jolly mit Bass/Gesang, Chris Cannella an der Gitarre, Ronnie Parmer an den Drums und Phil Fasciana an der Gitarre. Wir finden, dass dies der beste Weg ist, den klassischen Malevolent Creation-Sound beizubehalten. Und jetzt können wir mit drei Gitarren Sachen machen, die wir schon immer machen wollten, aber nie tun konnten: Dreifache Gitarrenharmonien und Lieder, die schon viele Jahre nicht mehr gespielt wurden.

Wir werden im Januar anfangen, an unserem 14. Studioalbum zu arbeiten. Es wird 2026 keine Liveshows geben (sag niemals nie), denn unser neues Album fertigzustellen, ist unsere oberste Priorität. Lasst uns Deron Miler wieder in der Band willkommen heißen. Diese neue Besetzung sollte sehr intensiv auf unserem neuen Album RETURN FIRE klingen.“

Vergangenen Monat leistete sich Fasciana einen folgenschweren Lapsus: Das einzige verbliebene Originalmitglied von Malevolent Creation trank Alkohol, obwohl er gerade verschreibungspflichtige Medikamente einnimmt. Deswegen war er nicht dazu in der Lage, die aktuelle Konzertreise der Formation durch Nordamerika zu Ende zu bringen. Diesen Sommer musste der Musiker ins Krankenhaus — auf Tournee in Frankreich entwickelte Phil eine lebensbedrohliche bakterielle Lungenentzündung, woraufhin er ins Koma fiel.

Die Gruppe wurde 1986 in Buffalo, New York gegründet, siedelte jedoch später nach Fort Lauderdale, Florida rum. Das jüngste Malevolent Creation-Werk THE 13TH BEAST kam im Januar 2019 über Century Media auf den Markt. Die darauf zu hörenden Metaller — Trommler Phil Cancilla sowie Sänger/Gitarrist Lee Wollenschlaeger — befinden sich nicht mehr in der Band.

—

