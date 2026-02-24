Journey gehen in Kürze auf Abschiedstournee — vorerst nur durch Nordamerika. Hierzu kam zuletzt ein im Grunde viel zu schönes Gerücht auf: Steve Perry, der ikonische ehemalige Frontmann der AOR-Formation, soll darüber grübeln, ob er sich dem Tour-Tross anschließen und wieder am Mikrofon stehen will. Diesem Wunschdenken hat der 77-Jährige nun einen Riegel vorgeschoben. Laut dem Kalifornier mit portugiesischen Wurzeln ist nichts dran an dem Hörensagen.

Nichts gewesen außer Spesen

Die unbestätigte Meldung hatte jüngst noch Journey-Keyboarder und Trump-Unterstützer Jonathan Cain in einem aktuellen Interview befeuert. Im Gespräch bei Ultimate Classic Rock behauptete der streng gläubige Christ, dass Gitarrist Neal Schon unlängst mit Perry in Kontakt gewesen sei. Dabei sollen die beiden auch über die Möglichkeit geplaudert haben, dass Steve für eine Gasteinlage bei der anstehenden Konzertreise zurückkehrt. „Neal hat bereits angefragt“, lässt sich Jonathan zitieren. „Und er sagte, dass Perry darüber nachdenkt. Ich hoffe, er macht es. Es ist niemals zu spät. Wie haben hundert Konzerte geplant, also ist er bei jedem einzelnen davon willkommen. Er hat zumindest nicht nein gesagt — belassen wir es dabei.“

Doch diese Aussage müssen wir leider unter der Kategorie „Schlecht gealtert“ verbuchen. Denn Steve Perry hat sich nun selbst in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet. Dabei räumt er rigoros mit den Spekulationen auf und verweist sie ins Reich der Fabeln. „An alle meine Freunde, ich habe von diesen jüngsten Gerüchten gehört und wollte mit euch allen direkt darüber sprechen. Während ich immer dankbar für die Liebe bin, die die Menschen noch immer für Journey verspüren, sind die Gerüchte darüber, dass ich mich der Band wieder anschließe, einfach nicht wahr — und ich möchte sie sanft zu den Akten legen.

Ich verstehe total, warum sich die Leute so etwas erhoffen. Die Musik, die wir zusammen erschaffen haben, bedeutet mir ebenfalls ein Menge. Aber ich erforsche weiter neue kreative Arbeit und genieße es wirklich, an frischer Musik zu werkeln, die das widerspiegelt, wo ich heute stehe. Danke für eure anhaltende Unterstützung während all den Jahren. Eure Treue war niemals unbemerkt, und ich bin dafür immer dankbar.“ Journey werden auf ihrer Abschiedstournee folglich aus Gitarrist Neil Schon, Keyboarder Jonathan Cain, Frontmann Arnel Pineda, Keyboarder Jason Derlatka, Schlagzeuger Deen Castronovo sowie Bassist Todd Jensen bestehen.

