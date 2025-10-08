Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Journey: Jonathan Cain ehrt Charlie Kirk mit Song

Jonathan Cain mit Journey beim iHeartRadio Music Festival 2021 in Las Vegas
Jonathan Cain mit Journey beim iHeartRadio Music Festival 2021 in Las Vegas
Foto: Getty Images for iHeartMedia, Denise Truscello. All rights reserved.
von
Journey-Keyboarder Jonathan Cain hat mit ‘No One Else’ ein Lied zu Ehren des rechten Aktivisten Charlie Kirk aufgenommen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Damit dürften Journey für zahlreiche Fans endgültig ein rotes Tuch darstellen – schade um so großartige Songs wie ‘Don’t Stop Believin’’, ‘Separate Ways’ oder ‘Any Way You Want It’. Neu ist es nicht, dass Keyboarder und Gitarrist Jonathan Cain dem christlich-rechten Spektrum angehört. Doch einen Song zu Ehren des am 10. September 2025 ermordeten Charlie Kirk (so verachtenswert die Tat auch war) hätte der Musiker jetzt wirklich nicht schreiben müssen.

Trennung von Werk & Künstler?

Doch genau das hat Jonathan Cain getan. Mit ‘No One Else’ will das Journey-Mitglied den bei einem Attentat um Lebens gekommenen rechten Aktivisten ehren. Das zugehörige Musikvideo feierte beim Strang Report seine Premiere, dort gab Cain auch zu Protokoll: „Ich wollte seine Bewegung ehren und zu dem beitragen, woran er glaubte. Und das waren Gerechtigkeit, Wahrheit und das Evangelium. […] Seit Billy Graham [US-Erweckungsprediger] hat niemand mehr die Welt mitgerissen wie Charlie.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Des Weiteren erzählt der Journey-Rocker davon, dass er seinen drei Kindern stets empfiehlt, sich alle Seiten anzuschauen und nicht im „liberalen Lärm“ steckenzubleiben. Außerdem warnt er sie vor Uni-Professoren, die ihre Studenten einer Gehirnwäsche unterziehen wollen. Kirks Mörder Tyler Robinson wurde vom Trump-Team schnell in die linke Ecke gerückt, dabei kann der 22-Jährige keinem politischen Lager zugeordnet werden. Zum Beispiel hat er bei den letzten zwei Wahlen nicht gewählt.

Journey Gold Don't Stop Believin' Scarab Logo Vintage Band T-Shirt
Journey Gold Don't Stop Believin' Scarab Logo Vintage Band T-Shirt Für € 19,49 bei Amazon kaufen
Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Jonathan Cain ist ein wiedergeborener Christ, dessen Gattin Paula White-Cain nicht nur Pfarrerin ist. Trump hat nämlich diesen Februar ein Glaubensbüro im Weißen Haus ins Leben gerufen — und Paula fungiert dort als Chefberaterin. White-Cain arbeitet überdies in der StoryLife Church und ist Präsidentin von Paula White Ministries, welche beide in Apopka, Florida liegen. Sie ist lange nicht nur ein Freund von Trump, sondern auch dessen persönliche Pfarrerin.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Charlie Kirk Donald Trump Jonathan Cain Journey No One Else Song
Jon Schaffer wird Trump immer dankbar sein für Begnadigung
Iced Earth-Frontmann Jon Schaffer während des Sturms auf das US-Kapitol
Jon Schaffer schickt Grüße raus an Trump. Zudem ging es ihm beim Sturm aufs Kapitol ja stets nur um das hohe Gut der Freiheit.
Iced Earth-Frontmann und -Gitarrist Jon Schaffer hat sich im Podcast von Attorneys On Retainer zu Wort gemeldet. Dort spricht der Musiker ausführlich über seine Beteiligung am Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Wie allgemein bekannt ist, hat Donald Trump (der Anstifter zu diesen Unruhen) alle verurteilten Aufständischen begnadigt. Dafür wird der Metaller dem derzeitigen US-Präsidenten stets dankbar sein. Die USA haben Probleme Bezüglich des Straferlasses gibt Jon Schaffer zu Wort: "Das war eine große Sache. Und ich muss sagen, deswegen glaube ich, dass Trump kein normaler Politiker ist. Denn es werden so viele Versprechen gemacht, und fast keine davon werden…
Weiterlesen
Zur Startseite