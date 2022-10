Journey covern ‘Enter Sandman’ mit Kirk Hammett

Im Rock und Metal gibt es durchaus einige Bands, auf die sich alle einigen können. Dazu gehören unter anderem Journey (‘Don’t Stop Believin’’) und Metallica. Nun gab es bei einem Konzert der Classic-Rocker am 6. Oktober in Honolulu auf Hawaii einen Kollaboration der beiden Formationen. Und zwar ließ es sich Gitarrist Kirk Hammett nicht nehmen, einen Gastauftritt in der Neal S. Blaisdell Arena aufs Parkett zu legen.

Metallisches Medley

„Warum gerade auf dem abgelegenen US-Bundesstaat Hawaii?“, mag sich nun manch einer fragen. Doch im Grunde ist das Live-Feature von Hammett mehr als naheliegend. Denn wie aufmerksame Metallica-Fans längst wissen dürften, wohnt und lebt Kirk auf Hawaii. Insofern hat der Musiker keinen langen Anfahrtsweg für die Show gehabt. Doch was haben Journey und der 59-jährige Lockenkopf nun gemeinsam veranstaltet? Die US-Band und der Metaller haben eine exquisite Darbietung des Klassikers ‘Wheel In The Sky’ aus dem Jahr 1978 zum Besten gegeben.

Exquisit war die Performance deswegen, weil dabei eine Art Medley aus dem Lied wurde. Denn Journey und Kirk Hammett haben in ‘Wheel In The Sky’ noch den anscheinend unausweichlichen Metallica-Hit ‘Enter Sandman’ eingebaut. Wie im Video unten zu sehen ist, lässt Journey-Gitarrero Neil Schon nach dem Refrain zunächst seine Finger für ein astreines Solo übers Parkett flitzen. Dann gehen die ganze Band geschmeidig in das markante ‘Enter Sandman’-Riff über, woraufhin Hammett selbst noch ein wenig gniedeln darf, bevor alle Musiker ‘Wheel In The Sky’ zu Ende spielen.

