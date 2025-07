Die US-Death-Metaller Malevolent Creation befinden sich derzeit auf „Death Invasion Europe Tour“, die am 9. August beim Brutal Assault Festival enden soll. Somit stehen noch einige Auftritte an. Diese werden jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne Gründungsgitarrist Phil Fasciana stattfinden. Der 55-Jährige befindet sich nämlich in Montpellier im Krankenhaus. Das gab die Band jüngt via Social Media bekannt.

Die nächsten Schritte

„Liebe Malevolent-Fans nah und fern: Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser Steuermann Phillip Fasciana gestern Abend auf die Intensivstation im französischen Montpellier eingeliefert wurde“, schreiben Jesse Jolly (Bass, Gesang), Ronnie Parmer (Schlagzeug) und Chris Cannella (Gitarre). Laut Ärzten ist Fasciana an „einer schweren bakteriellen Lungenentzündung erkrankt, die sich möglicherweise auf umliegende Organe ausgebreitet hat. Sein Zustand wird als kritisch eingestuft.“ Phil Fascianas Familie sei informiert und „wird über die nächsten Schritte entscheiden – je nachdem, was für Phils Zustand und seine allgemeine Gesundheit am besten ist.“

Weiter heißt es: „Wir sind alle zutiefst erschüttert, ihn in dieser Situation zu sehen, und es ist absolut lebensbedrohlich. Bitte schließt Phil in eure Gedanken und/oder Gebete ein und hofft, dass er sich vollständig erholt.“ Die Situation sei „sehr schlimm“. Jedoch wollen Malevolent Creation „den Rest der Tour in Phils Abwesenheit zu beenden, da er sich auf seine Genesung konzentrieren muss.“ Dessen Familie sei damit absolut einverstanden.

Phil Fasciana ist das einzige verbliebene Gründungsmitglied der Band. Zusammen mit Bassist Jason Blachowicz und Sänger Bret Hoffmann rief er 1987 Malevolent Creation ins Leben. Bret Hoffmann starb 2018 an Darmkrebs. Sein Todestag jährte sich am 7. Juli zum siebten Mal. Parmer, Jolly und Canella sind erst innerhalb der letzten fünf Jahre Teil der Besetzung geworden: 2020, 2024 und 2025. Alle drei haben eine äußerst bewegte musikalische Laufbahn hinter sich – ähnlich wie Malevolent Creation selbst. Mehr als zwanzig ehemalige Mitglieder hat die Band zu verzeichnen.

