Das Wacken Open Air ist längst nicht mehr nur ein Festival. Das weltweit größte Metal-Festival transzendiert schon lange in viele andere Lebensbereiche — seien es Kreuzfahrten (wie mit den Full Metal Cruises), Berg-Events (wie neuerdings wieder mit Full Metal Mayrhofen) und diversen Aktions- und Merchandise-Artikeln. Was fehlt da natürlich noch? Logisch: Eine waschechte Festivalhymne!

Grüße aus St. Tropez

Und diesen Song legen nun The Butcher Sister (TBS, laut augenzwinkernder Pressemitteilung „die trueste Metal-Band der Welt“) mit Gesangsunterstützung von keiner geringeren als der deutschen „Queen Of Metal“ Doro vor. Das zugehörige, vom Wahnsinn nur so zerfressene Video gibt es unten zu sehen. „Eine zeitlose Huldigung an das größte und legendärste Metal-Festival der Welt“ sei der Track, heißt es von offizieller Seite. „Egal, ob auf dem Zeltplatz, im Garten beim Grillen oder live auf dem Holy Ground — hier sind nur Superlative am Werk, und das hört man auch! Streamt jetzt den Song online oder schaut euch das beste Musikvideo der Welt auf Youtube an! ‚Wenn das nicht Platin geht, wissen wir auch nicht’, so witzeln die Jungs von The Butcher Sisters und Doro beim Sektfrühstück in St. Tropez.“

The Butcher Sisters sprühen derzeit nur no vor Kreativität. Nachdem die Mannheimer Mitte Januar ihr mittlerweile drittes Studiowerk (DAS WEISSE ALBUM) veröffentlicht haben, servierten die Spaß-Metaller bereits drei neue Kompositionen. Erst den Pommes-Song ‘Rot Weiss’ in saucengetränkter Kollaboration mit den 257ers, dann den Eurodance-Metal- und Energy Drink-Kracher ‘White Monster’ sowie erst kürzlich mit ‘Herr Dokter’ die Hymne aufs gekonnte Blaumachen. Nun infizieren TBS also das Wacken Open Air. Und natürlich wird das Quintett dort selbst auf der Bühne stehen — und zwar in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1.00 Uhr nachts auf der Headbanger Stage. Weitere Infos zur Running Order des Festivals findet ihr hier. ‘Wacken’ dient im Übrigen auch als Soundtrack zum diesjährigen Wacken Open Air-Trailer, der in Kürze erscheint.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.