Manowar glauben bestimmt immer noch daran, dass frische Mukke von anderen Bands einfach nur läuft, während neue Musik von ihnen selbst „killt“. Joey DeMaio und Co. schrauben jedenfalls an neuem Material, das sie in nicht allzu ferner Zukunft in Form eines Studioalbums veröffentlichen wollen, wie der Bassist und Bandboss im Interview bei Metal Talk bestätigte.

Manowar pur

„Ja, wir haben an neuer Musik gearbeitet“, gibt DeMaio zu Protokoll. „Und sobald wir sie entfesseln, werdet ihr daran erinnern werden, dass es sich lohnt, auf gute Dinge zu warten. Aber seitdem wir die ,The Blood Of Our Enemies Tour’ angekündigt haben, lag der Fokus auf der Tourvorbereitung und nachfolgend auf den Konzerten. Da gibt es so viel zu planen für eine neue Tournee. Was ich euch über das neue Material sagen kann, ist, dass es sehr heavy, brutal und alles ist, was man von Manowar erwarten würde.“

Interessanterweise sollte Joey vor zwei Monaten dazu Stellung nehmen, ob bei den Fans überhaupt Bedarf nach neuen Manowar-Songs besteht, oder sie stattdessen live lieber die alten Hits abfeiern wollen. „Es ist lustig. Ich schätze, das hängt davon ab, mit wem man spricht. Manche Leute finden: ,Oh, ich kann es gar nicht erwarten, ‚Blood Of My Enemies’ zu hören.’ Und das ist großartig, weil sie darauf stehen. Auf der anderen Seite gibt es andere Leute, die sagen: ,Ich höre mir die alte Musik an, bis ich sie nicht mehr hören kann. Jetzt brauche ich ein bisschen Neues von Manowar. Ich kann ohne Neues von Manowar nicht leben.’ Es ist echt sehr lustig. Und es hängt davon ab, mit wem man redet.“

Das neue Manowar-Opus wird auf jeden Fall die erste Scheibe sein, auf der der neue Gitarrist Michael Angelo Batio mitwirkt. Letzterer stieg 2023 für die „Crushing The Enemies Of Metal Tour“ als Ersatz für EV Martel ein, welcher sich aus persönlichen Gründen zurückzog.

