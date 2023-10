Manowar kündigen Tournee und neues Album für 2025 an

Manowar haben einiges vor — im übernächsten Jahr. Wie Band-Anführer Joey DeMaio und Co. gerade in den Sozialen Medien haben verlauten lassen, werden die True-Metaller 2025 auf große „The Blood Of Our Enemies“-Tour gehen. Zahlreiche deutsche Städte stehen hier auf dem Plan. Zu Gehör bringen die US-Amerikaner dabei abwechselnd ihre Klassikeralben HAIL TO ENGLAND und SIGN OF THE HAMMER in voller Länge sowie jeweils einige ihrer größten Hits.

Einiges in der Pipeline

Doch damit nicht genug: SIGN OF THE HAMMER feiert nächstes Jahr sein 40. Jubiläum. Aus diesem Grund werden Manowar die Scheibe mit der heute zur Verfügung stehenden Technik komplett neu aufnehmen und als SIGN OF THE HAMMER 2024 veröffentlichen. „Was ihr bekommen werdet, ist die Brutalität des ersten Releases vermengt mit der Inspiration, die ihr uns über die Jahre hinweg gegeben habt, und verbessert durch die neueste Technologie. SIGN OF THE HAMMER 2024 wird den Boden beben und eure Gesichter schmelzen lassen — und zwar intensiver und lauter als jemals zuvor, indem wir maximalen Metal abliefern!“

Darüber hinaus kündigen Manowar für übernächstes Jahr noch ein frisches Studioalbum an. Selbiges soll Anfang 2025 passend zur „The Blood Of Our Enemies“-Tour erscheinen. „Wisset, dass wir unser brandneues Studioalbum Anfang 2025 entfesseln werden. Während wir noch nicht den Titel enthüllen können, können wir euch allerdings sagen, dass dieses Werk die Feinde des Metal zu dem Staub zerquetschen wird, aus dem sie kamen, und die Manowarriors auf der ganzen Welt unter dem Banner des wahren Metal wieder vereinen wird. Lauter, härter, stärker und schneller als je zuvor!“ Außerdem eröffnet unter www.manowarmerch.com in wenigen Tagen der neue Webshop der Gruppe. Verschickt wird die Ware aus Deutschland.

Manowar „The Blood Of Our Enemies“ Tour 2025:

07.02. Ludwigsburg, MHP Arena*

08.02. Freiburg, Sick-Arena**

10.02. Zwickau, Stadthalle*

12.02. Regensburg, Das Stadtwerk.Donau-Arena**

14.02. Bamberg, Brose Arena*

15.02. München, Zenith**

17.02. LUX-Esch-Sur-Alzette, Rockhal*

19.02. Braunschweig, Volkswagen Halle**

21.02. Berlin, UFO*

22.02. Kiel, Wunderino Arena**

25.02. Mannheim, SAP Arena*

26.02. Ravensburg, Oberschwabenhalle**

28.02. Oldenburg, Ewe Arena*

01.03. Krefeld, Yayla Arena**

* = HAIL TO ENGLAND + Best Of

** = SIGN OF THE HAMMER + Best Of

