Jeff Becerra spricht über das neue Possessed-Album

Gespannt warten Fans der Death Metal-Urgesteine Possessed auf neue Musik. Während zwischen den letzten beiden Langspielern BEYOND THE GATES (1986) und REVELATIONS OF OBLIVION (2019) 33 Jahre lagen, soll es diesmal nicht annähernd so lange dauern. Wie Frontmann Jeff Becerra im Interview mit Metal Master Kingdom angibt, soll das Album fast fertig sein.

Alles anders

„Ich muss nur noch zwei Songs fertigstellen“, sagt Becerra, und erklärt, in welche Richtung es gehen soll: „Es klingt ganz anders, sehr cool, sehr hart. Aber viel mehr Tempowechsel. Es wird wahrscheinlich eines unserer düstersten Alben. Und auch etwas, bei dem man nicht die Zähne zusammenbeißen muss, um das Ganze durchzustehen.“

Auch habe Jeff Becerra „63 oder 64 Prozent des letzten Albums geschrieben." Inzwischen sei es jedoch so, dass die anderen Band-Mitglieder mehr Einfluss auf die Songs haben. „Ich schreibe die Riffs und schicke sie an Dan. Zwar sind Dan und ich so etwas wie die Hauptschreiber, aber hier merkt man mehr denn je Claudeous und Robert, die ihre Riffs vorführen."

Perfektion und Verständnis

„Diese Version von Possessed gibt es schon mehr als dreimal so lange wie die erste. Und wir arbeiten gut zusammen. Die anderen haben keine Angst davor, mir zu sagen: ,Hey, nein, das ist nicht gut‘ und umgekehrt. Wir suchen alle nach dem, was gut oder perfekt ist. Und ich denke, wir sind alle sehr wählerisch bei dem, was wir tun“, fügt der Sänger noch hinzu.

Auch wurde Becerra auf ein mögliches Veröffentlichungsdatum angesprochen. „Nun, Possessed gehören definitiv nicht zu den Bands, die ein Album nach dem anderen herausbringen. Deshalb glaube ich nicht, dass wir Label-Lieblinge sind. Aber ich möchte dieses hier so schnell wie möglich herausbringen. Auf jeden Fall nächstes Jahr… Und dann sofort mit dem Schreiben neuer Songs fortfahren." Die Eile erklärt Becerra damit, dass der Platenvertrag mit Nuclear Blast drei Alben vorsieht. Jedoch sei das Label „wirklich freundlich und verständnisvoll, was Gesundheit und Tourneen angeht. Sie helfen bei allem und sind wirklich, wirklich liebenswürdig."

