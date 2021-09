Possessed: Jeff Becerra läuft zum 1. Mal seit 30 J. wieder

Wundervolle Nachrichten ereilen uns aus dem Hause Possessed. So hat Frontmann Jeff Becerra ein Video gepostet, auf dem zu sehen ist, wie er zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder läuft. Dazu in die Lage versetzen ihn prosthetische Roboterbeine. Becerra war 1989 überfallen und angeschossen worden. Seitdem ist er von der Brust ab gelähmt und an den Rollstuhl gefesselt.

Wunder gibt es immer wieder

„Ich bin wieder gelaufen!“, freut sich Jeff Becerra auf Instagram. „Zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren bin ich mit der Hilfe von Roboterbeinen wieder gelaufen.“ Possessed hatten sich 1987 zum ersten Mal aufgelöst. 1989 überfielen ihn dann zwei bewaffnete Räuber. 2019 rekapitulierte er den Überfall: „Ich arbeitete auf dem Bau, ungefähr 13 Stunden am Tag. Dann wollte ich eine Packung Zigaretten holen und muss wohl auf dem Weg nach draußen einen Hundert-Dollar-Schein aufblitzen haben lassen. Denn zwei Typen mit Kapuzen rannten auf mich zu und riefen: ‚Gib uns all dein verdammtes Geld!‘ Ich weigerte mich. Ich hätte ihnen einfach das Geld geben sollen, doch ich war aufgeschmissen und in der Enge. Wir rauften uns, und letztendlich wurde ich ein paar Mal angeschossen.

Der erste Typ drückte eine 9-Millimeter an meine Brust. Die Kugel durchschlug meine Rippen, zerschmetterte meine Lungen und steckte in der Wirbelsäule fest. So habe ich immer noch eine 9-Millimeter-Kugel im Wirbel T3 stecken. Ich denke, der zweite Kerl deckte mich fünf Meter entfernt, so konnte ich nirgendwohin rennen. Es war mehr wie eine reflexartige Reaktion vom zweiten Typen. Denn der erste Schuss knallte, und direkt danach der zweite.“ Weiterhin erzählte Jeff Becerra, wie er seine Hand hoch gehalten hat, weshalb ihn die zweite Kugel nicht in den Kopf getroffen habe. Danach habe er sich tot gestellt. Die Pistole des einen Angreifers klemmte daraufhin, weshalb die beiden Räuber das Weite suchten. Hernach gab er einem offensichtlich drogenabhängigen Mädchen zehn Dollar, damit sie die Polizei rief, welche dann einen Krankenwagen holte.

