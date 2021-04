Possessed: Jeff Becerra absolvierte Hautlappen-OP

Der bekanntlich im Rollstuhl sitzende Possessed-Frontmann Jeff Becerra hat kürzlich eine weitere Operation über sich ergehen lassen müssen. So berichtete der 52-Jährige via Tumblr davon, wie ihm in einer sogenannten Hautlappen-OP zunächst toter Knochen vom Steißbein entfernt und dann Fleisch vom Hintern umgeklappt und neu vernäht wurde (siehe Original-Post unten).

Aufwändiger Eingriff

So schreibt Jeff Becerra: „Inzwischen sind es Woche sechs nach der Operation. Ich hatte eine wiederherstellende Hautlappenoperation. Dabei wird im Grunde ein großer Fleck Fleisch von meinem Steißbein herausgeschnitten bis ganz runter auf den Knochen. Dann wird der Knochen abgeschliffen und der tote Knochen entfernt. Danach machen sie einen hufeisenförmigen Schnitt um meinen Hintern herum. Dort wird filetiert und an der Seite zu meinem Rücken hinten aufgeschlitzt, wodurch dem ganzen Stück erlaubt wird, umzuklappen und die Wunde zu bedecken.

Das ganze Ding wird danach vom Inneren aus zusammengenäht, noch einmal in der Mitte des Fleisches genäht und rundherum zusammengetackert. Besonderer Dank ergeht an meinen plastischen Chirurg Dr. Charles P Virden MD Reno Nevada. Diese Operation könnte just mein Leben gerettet haben.“ Zwei Jahre, nachdem sich Possessed 1987 aufgelöst hatten, wurde Jeff Becerra bei einem missglückten Raubüberfall so schwer verletzt, dass er seitdem von der Brust ab gelähmt ist. Danach fiel der Sänger in einem tiefes emotionales Loch aus Drogen- und Alkoholmissbrauch. 2007 startete Jeff Possessed neu. 2019 veröffentlichte die Band mit REVELATIONS OF OBLIVION ihr erstes Album seit 33 Jahren.

