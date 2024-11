Soilwork wollen die Dinge langsam angehen

Gerade erst haben Soilwork die „Rising From The North“-Tour beendet, bei der sie gemeinsam mit In Flames und Arch Enemy quer durch Europa unterwegs waren. Kurz vor dem Start der Tournee veröffentlichten Björn Strid und seine Kollegen mit ‘Spirit Of No Return’ das erste neue Lied seit dem 2022er-Album ÖVERGIVENHETEN. Auch ist es der erste Song, bei dem Gitarrist Simon Johansson als permanentes Band-Mitglied mit von der Partie ist. Johansson trat im Frühjahr 2023 die Nachfolge von David Andersson an, der im Herbst 2022 verstarb.

Immer mit der Ruhe

Empfehlung der Redaktion Soilwork stellen neuen Gitarristen vor Melodic Death Metal Simon Johansson rückt als Nachfolger des 2022 verstorbenen David Andersson bei Soilwork nach. Damit sind die Schweden wieder zu sechst. Im Interview mit Moshpit Passion wurde Björn Strid gefragt, ob die Single einen musikalischen Wendepunkt in der Band-Geschichte darstellt und ob sie ein Vorgeschmack auf ein mögliches neues Album ist. Darauf erklärt der Sänger: „Das ist schwer zu sagen. Wir haben beschlossen, dieses Mal die Dinge ganz langsam anzugehen. Wir haben viel durchgemacht, wie du sicher weißt. Simon ist jetzt dazugekommen, und er ist ein toller Kerl. Er ist ein fantastischer Gitarrist, der schon ziemlich lange bei uns live spielt. Aber zu diesem neuen Song hat er etwas beigetragen.“

Zu ‘Spirit Of No Return’ sagt der Sänger, der vor Kurzem erst ein Album von The Night Flight Orchestra angekündigt hat: „Das Lied hat eine etwas thrashigere Seite und eher ein Soilwork-Wurzeln-Feeling. Es ist aber auch gemischt mit den aktuelleren Elementen, für die wir bekannt sind.“ Dem fügt er hinzu: „Es ist also wirklich schwer zu sagen, wohin wir genau gehen werden. Aber ich würde sagen, dass der Sound etwas metallischer sein wird, was auch immer das bedeutet.“

Wer weiß?

Empfehlung der Redaktion The Night Flight Orchestra kündigen neues Album an Classic Rock The Night Flight Orchestra wollen den Mond. Zumindest macht das der Titel ihres neu angekündigten Albums unmissverständlich klar. Obendrein sei Strid ebenso neugierig, wohin der Weg Soilwork führt, meint jedoch: „Dieses Lied gibt euch vielleicht einen kleinen Hinweis darauf, in welche Richtung wir gehen.“ Auch sei es „noch zu früh, um zu sagen, ob es bald ein vollständiges Album geben wird. Ich denke, wir gehen die Dinge langsam an. Wir stehen kurz davor, mit dem Songwriting zu beginnen. Und es könnte auf dieser Tour passieren. Ich habe die Gitarren hier. Wer weiß also, was passieren wird?!“ Hinsichtlich neuen Liedguts denkt er: „Es gibt vielleicht alte Dinge, die wir noch einmal aufgreifen und zurückbringen möchten.“ Aber „wir entwickeln uns weiter. Und ich möchte nie in eine Art Klischee verfallen oder versuchen, Dinge wieder aufzuwärmen.“

