The Night Flight Orchestra kündigen neues Album an

The Night Flight Orchestra fliegen wieder. Bereits vor einigen Wochen hat die Supergroup um Sänger Björn Strid eine Europatournee für Anfang 2025 angekündigt. Nun veröffentlichte die Band eine Bekanntmachung, auf die Fans seit drei Jahren warten.

Empfehlung der Redaktion Soilwork machen weiter nach dem Tod von David Andersson Melodic Death Metal Soilwork und The Night Flight Orchestra setzen ihre Aktivitäten zu Ehren ihres verstorbenen Gitarristen David Andersson fort. Am 31. Januar 2025 soll das siebte Studioalbum der Schweden erscheinen. GIVE US THE MOON ist die erste Platte, die über Napalm Records und seit dem Tod von Gitarrist und Gründungsmitglied David Andersson veröffentlicht wird. Andersson verstarb im September 2022 im Alter von nur 47 Jahren, nachdem er lange mit Depressionen und Alkoholproblemen zu kämpfen hatte. Beide Bands, in denen er tätig war (Soilwork & The Night Flight Orchestra) beschlossen, ihm zu Ehren weiterzumachen.

Aufregung pur!

Seinen Platz beim fliegenden Orchester hat indes Rasmus Ehrnborn eingenommen, der bei Soilwork an den Basssaiten zupft. Ob Ehrnborn dauerhaft zum offiziellen Line-up gehören wird, ist noch nicht gänzlich bestätigt. Auf dem Cover des „bislang filmischsten Werk der Band“ sind die Mitglieder lediglich als Schemen dargestellt und wie folgt kommentiert: „Wie aufgeregt kann man sein, wenn man ein neues Album ankündigt? Wir verraten es euch: Wir zittern vor Aufregung, hängen an Kronleuchtern, machen Schwimmzüge in Sekt, Schneeengel in Puderzucker und erklimmen in Stilettos den Mont Blanc. SO aufgeregt sind wir. Jetzt gebt uns den Mond, okay?“

Bis es mit The Night Flight Orchestra wieder in die Vollen geht, haben die einzelnen Mitglieder noch gut zu tun. Soilwork und Arch Enemy sind derzeit nämlich zusammen mit In Flames auf großer „Rising From The North“-Tour. Arch Enemy bringen kommendes Frühjahr ihr zwölftes Album BLOOD DYNASTY heraus.

Die D/A/CH-Termine der „Moon Over Europe“-Tour von The Night Flight Orchestra:

14.02. A-Wien, Szene

15.02. München, Backstage Halle

18.02. CH-Aarau, Kiff

19.02. Aschaffenburg, Colos-Saal

20.02. Nürnberg, Der Hirsch

21.02. Karlsruhe, Substage

22.02. Berlin, Frannz Club

24.02. Hamburg, Bahnhof Pauli

