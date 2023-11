In Flames, Arch Enemy & Soilwork 2024 auf Tour

auch interessant

Im Herbst 2024 schicken sich drei schwedische Metal-Institutionen an, Europa unsicher zu machen. So gehen die Schwergewichte In Flames und Arch Enemy gemeinsam als Co-Headliner auf „Rising From The North“-Tour. Doch damit nicht genug: Als Special Guests fahren auch noch Soilwork mit. Alle drei Bands versprechen an den jeweiligen Live-Abenden „eine unvergessliche Nacht voller schwedischen Metal-Chaos'“.

Ausflug mit Freunden

In Flames-Frontmann Anders Fridén kommentiert: „Wir könnten nicht begeisterter darüber sein, diese Tour anzukündigen. Sie war lange Zeit in Arbeit. Und wir werden endlich wieder zusammen mit unseren Freunden Arch Enemy und Soilwork auf der Bühne sein.“ Arch Enemy-Gitarrist Michael Amott ergänzt: „Was für ein wahnsinniges schwedisches Metal-Spektakel über Europa 2024! Wir haben eine Menge gemeinsamer Geschichte mit In Flames und Soilwork, die bis in die sehr frühen Tage von Arch Enemy zurückgeht.“

Des Weiteren gibt Soilwork-Sänger Björn Strid zu Protokoll: „Endlich können wir die tollen Neuigkeiten von einem der großartigsten Tour-Line-ups, das in den letzten zehn Jahren unterwegs war, veröffentlichen. Wir freuen uns sehr und sind uns ziemlich sicher, dass dies eine Konzertreise ist, nach der sich eine Menge Leute gesehnt haben.“ Darüber hinaus heißt es in der Tourankündigung: „Die Fans können eine eindringliche Erfahrung erwarten, die über das traditionelle Konzertformat hinaus geht.“ Der allgemeine Ticketvorverkauf startet am Freitag, den 24. November. Bereits am Mittwoch, den 22. November gibt es einen exklusiven Vorverkauf.

ARCH ENEMY-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

In Flames + Arch Enemy + Soilwork „Rising From The North“-Tour 2024: 03.10. UK-Glasgow, O2 Academy

04.10. UK-Manchester, Manchester Academy

05.10. UK-Birmingham, O2 Academy

06.10. UK-London, Eventim Apollo Hammersmith

08.10. FR-Paris, Olympia

09.10. LU-Esch-sur-Alzette, Rockhal

11.10. Hamburg, Sporthalle

12.10. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

13.10. NL-Den Bosch, Mainstage

15.10. CH-Zürich, The Hall

16.10. IT-Mailand, Alcatraz

18.10 Stuttgart, Schleyer-Halle

19.10. Frankfurt, Jahrhunderthalle

20.10. München, Zenith

22.10. AT-Wien, Gasometer

23.10. HU-Budapest, Barba Negra

25.10. CZ-Prag, Sportovni Hala Fortuna

26.10. Dresden, Messe

27.10. Berlin, Columbiahalle

29.10. NO-Oslo, Spektrum

31.10. SE-Malmö, Malmö Arena

01.11. SE-Göteborg, Scandinavium

02.11. SE-Stockhom, Hovet

03.11. SE-Sundsvall, Nordichallen

05.11. FI-Helsinki, Ice Hall

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.