In Flames: Anders Fridén versteht Konzertfilmer nicht

In Flames-Frontmann Anders Fridén zeigt sich genervt von den vielen Konzertbesuchern, die während der Auftritte ihr Smartphone zücken und die komplette Show filmen. Stattdessen spricht er sich dafür aus, das Live-Erlebnis einfach zu genießen, statt sich das schlechte Ergebnis im Nachhinein auf einem kleinen Bildschirm anzuschauen.

Keine Smartphones

In einem Interview mit Metal Roos erklärte der Sänger: „Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wie kann man so dumm sein, zu einer Liveshow zu gehen und sich diese dann später auf dem eigenen kleinen Bildschirm anschauen, anstatt zu erleben, was vor einem passiert. Ich habe das Gefühl, dass das eine verpasste Gelegenheit für viele ist. Aber wer bin ich, das zu verurteilen? Du tust, was immer du willst. Es ist dein Geld, es ist deine Erfahrung, und daran kann ich nichts ändern. Aber Ich wünschte, die Leute würden ihre Telefone in ihre Taschen stecken. Denn wenn sie sich die Aufnahmen ansehen, wird der Klang beschissen sein, sie schauen sich es auf YouTube an oder laden es hoch. Aber sie waren in diesem Raum, in dem sie eine Erfahrung hätten machen können, die viel größer ist, als im Nachhinein alles auf einem kleinen Bildschirm anzuschauen. Doch die Leute können tun und lassen, was sie wollen."

Er fuhr fort: „Ich werde niemals eure Telefone wegsperren oder diese verbieten. Hin und wieder sage ich Dinge auf der Bühne, wie etwa ‚Steck das Telefon in deine Tasche und geh in den Circle Pit.‘ Aber ich meine das nicht böse. Es ist nur eine Empfehlung. Es ist, wie es ist, und man kann Menschen nicht ändern. So leben wir jetzt. Meine Kinder sind ständig am Telefon und schauen sich etwas an – was auch immer sie tun, sie konsumieren, konsumieren, konsumieren.“

