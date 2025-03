Eigentlich hatten Anthrax gehofft, ihr neues Album Anfang dieses Jahres veröffentlichen zu können. Nun wird jedoch ein neues Zeitfenster angepeilt.

Neun Jahre ist es her, dass Anthrax ihren letzten Langspieler FOR ALL KINGS veröffentlicht haben. Entsprechend gespannt warten Fans auf neue Musik. Ursprünglich war Ende 2024 für den Release vorgesehen, dann Anfang 2025. Vergangenen September erklärte Gitarrist Scott Ian im Gespräch mit Guitar World, warum es zu Verzögerungen kommt: „Wir nehmen uns Zeit und überstürzen nichts, weil wir wollen, dass es genau so ist, wie wir es haben wollen.“ Nun sprach Bassist Frank Bello mit American Musical Supply über seinen neuen Bass und die Pläne der Band für die kommenden Monate: „Es ist schon eine Weile her. Aber wir haben…