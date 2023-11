Manowar: 35 Jahre KINGS OF METAL

auch interessant

Vor 35 Jahren präsentierten die True Metal-Monarchen Manowar ihr Vorzeigealbum KINGS OF METAL. Die sechste Studioplatte der New Yorker Herrschaften sollte der Marke Manowar endlich den lang ersehnten Durchbruch garantieren. Heute steht KINGS OF METAL symbolisch für all jene Attribute, die Manowar verkörpern (wollen). Trotz offensichtlichem Witz bleibt der auf die Spitze getriebenen Darstellung von „kriegerischer Männlichkeit“ eine gewisse Ernsthaftigkeit zu entnehmen, die in den Fan-Gemeinden durchaus Anklang fand und findet. In Anbetracht des Rückgangs solcher Trends nimmt KINGS OF METAL einen wohl eher nostalgischen Kultstatus ein. Musikalisch überzeugt die Scheibe nach wie vor.

Die Essenz des Metal

Empfehlung der Redaktion Manowar kündigen Tournee und neues Album für 2025 an True Metal Manowar wollen 2025 nicht nur auf Tour gehen, sondern auch eine neue Platte rausbringen. Überdies soll SIGN OF THE HAMMER frisch eingespielt werden. KINGS OF METAL war nicht bloß ein gewöhnliches Album, das sich in die zahlreichen Veröffentlichungen der Heavy Metal-Industrie einreihte. Es kreierte eine kraftvolle Verkörperung dessen, was man sich gemeinhin unter dem Geist der späten Hard’n’Heavy-Achtziger vorstellt(e). Mit hymnischen Granaten wie ‘Heart Of Steel’, ‘Hail And Kill’ und dem titelgebenden ‘Kings Of Metal’ pointierte die Band einen signifikanten Klangstil, der die Essenz des Heavy (und dementsprechend) True Metal in seiner reinsten Form einfing.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Heroische Schlachten im Zeichen der Stromgitarre

Die Texte von Manowar, durchtränkt von heroischen Themen, erzählen von Schlachten, von Ehre und dem unerschütterlichen Glauben an die Macht des Metal. Die Gitarrenarbeit von Ross The Boss liefert monumentale Riffs, die wie ein gewaltiger Sturm durch die Songs fegen. Währenddessen teilt Eric Adams mit markanter Stimme Geschichten von Tapferkeit und Heldentum. Beide verleihen der Platte ihren unverkennbaren Sound.

Empfehlung der Redaktion Manowar freuen sich über Verurteilung von Hellfest-Chef Heavy Metal Hellfest-Leiter Ben Barbaud wurde wegen Unterschlagung von Festivalgeldern verurteilt. Das freut natürlich Joey DeMaio und Manowar. Auch die rhythmische Sektion von Joey DeMaio und Scott Columbus treibt die Songs mit unerbittlicher Energie voran. Das Sound-Gewand des Manowar-Albums ist dementsprechend nicht nur musikalisch beeindruckend, sondern auch ein kraftvolles Statement, das Hörerinnen und Hörer in eine Welt des unverfälschten Heavy Metal entführt.

KINGS OF METAL bei Amazon bestellen!

KINGS OF METAL gewann über Generationen von Metalheads hinweg an Bedeutung. Auch heute noch, 35 Jahre nach seinem Release, werden die Songs des Manowar-Klassikers auf Konzerten weltweit mit der gleichen Intensität und Leidenschaft gespielt und gefeiert. Cheers auf den zeitlosen True Metal-Dauerbrenner!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.