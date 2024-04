Slipknot: Geheimnisvolle Ankündigung zum 25. Jubiläum des Debütalbums

auch interessant

Slipknot sorgen mal wieder für Wirbel im Internet. Was planen sie diesmal? Ein von Fans auf Reddit geteiltes Foto der Anzeigetafel, die in der Nähe der Austragungsorte des Coachella-Festivals und des Power Trip-Festivals errichtet wurde, zeigt das Slipknot-Logo sowie die Phrasen „One Night Only“ und „Long May You Die“.

Die abgebildete URL youcantkillme.com führt auf eine Website, die aussieht wie aus den 1990ern – authentisch mit dem Hinweis „If you don’t have Netscape 4.0+ or Internet Explorer 4.0+, get it NOW!“ – aber erst im letzten Jahr gestartet wurde. Dort finden forschende Slipknot-Fans eine Liste der kommenden Tourdaten sowie Details zum Band-betitelten Album, welches 2024 25. Jubiläum feiert.

Das Slipknot-Debüt, das keines ist

SLIPKNOT erschien 1999 über Roadrunner Records. Es gilt als offizielles Debüt von Slipknot, obwohl MATE. FEED. KILL. REPEAT 1996 vorausgegangen war – vor dem Einstieg von Sänger Corey Taylor.

Im Dezember letzten Jahres wurde Slipknot-Mitbegründer und Perkussionist M. Shawn „Clown“ Crahan vom Kerrang!-Magazin gefragt, ob er und seine Band-Kollegen planen, ihr gesamtes Debütalbum auf der Tournee 2024 zu spielen, um dessen 25. Jubiläum zu feiern. „Ja, wir werden dieses Album von Anfang bis Ende spielen“, bestätigte Clown. „Aber ich werde mich mit Sicherheit nicht einfach der Kommerzwelt ergeben und all diesen Leuten geben, was sie wollen. Sie werden es bekommen.

Aber weißt du, was wir bekommen werden? Wir werden auch Spaß haben. Also bedeutet das kleine Shows und du wirst nichts davon wissen, bis du es hörst. Und wenn du es gehört hast, bist du schon zu spät dran und wirst es nicht sehen. Also öffne besser deine Seele, denn dann wirst du es fühlen und du wirst es nicht hören müssen, weil ich das sehr ernst meine.“

Wer ist Slipknots neuer Schlagzeuger?

Slipknot haben hat bisher nicht die Identität ihres neuen Schlagzeugers offenbart, nachdem sie sich im letzten November von Jay Weinberg getrennt hatten. Fans rätseln, dass Weinbergs Ersatz Eloy Casagrande, der ehemalige Drummer von Sepultura, ist. Der hatte Anfang Februar abrupt die Band verlassen, kurz vor Beginn der Abschiedstournee.

Der neue Schlagzeuger von Slipknot wird sein Live-Debüt mit der Band am 27. April beim Sick New World Festival in Las Vegas, Nevada, geben.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.