Der Göteborger Melodic Death Metal hat einen nachhaltigen Einfluss auf die Musikszene vor Ort und etablierte die Stadt als Musikhochburg in Schweden. Das wollen nun auch die Göteborger Symphoniker mit einer Aufführung einiger Klassiker würdigen. Lieder von At The Gates, Dark Tranquillity und In Flames bekommen einen orchestralen Anstrich. Aufgeführt werden die Lieder am 4. und 5. Dezember 2026 im Göteborger Konzerthaus.

Metal in neuem Glanz

Unter der Leitung von Dirigent Josef Rhedin präsentiert das Orchester speziell angefertigte Arrangements von Johan Lindström und dem Komponisten John Metcalfe. Letzterer ist unter anderem für seine Arbeit mit U2, Coldplay und Peter Gabriel bekannt. Statt verzerrten E-Gitarren und Growls gibt es also Bläser, Streicher und Perkussion. So lassen die Musiker die prägenden Töne des Göteborger Sounds in neuem Glanz erstrahlen.

Das Symphonieorchester schreibt auf seiner Website: „Selbst wer noch nie ein Hard Rock-Konzert besucht hat, wird sich in der melodischen Welt wiedererkennen. Der Göteborger Sound ist eng mit schwedischer Volksmusik und traditioneller klassischer Musik verbunden – mit einer spürbaren Melancholie, langen Melodien und einem vielseitigen Ausdruck, in dem das Raue und das Sanfte aufeinandertreffen.“

Gedenken an Tompa

Gleichzeitig möchten die Symphoniker damit auch besonders Tomas „Tompa“ Lindberg gedenken, der im September 2025 starb. Sie schreiben: „Als Frontmann von At The Gates war Lindberg eine der prägendsten Figuren des Göteborger Sounds.“ At The Gates selbst lassen wissen: „Unsere Musik, zusammen mit Songs von Dark Tranquillity und In Flames, in einer Version für ein komplettes Orchester zu hören, hätten wir uns zu Beginn all dessen niemals vorstellen können.“

Die Göteborger Schule zeichnet sich durch ihre Kombination von aggressivem Gesang, harmonischen Melodien und harten Riffs aus. Vorreiter der Szene sind At The Gates, besonders mit ihrem Album SLAUGHTER OF THE SOUL (1995). Weitere prominente Vertreter sind die von den Symphonikern ebenfalls genannten Dark Tranquillity und In Flames.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.