Marc Lopes hat lange nichts von Metal Church-Kollegen gehört

Seit 2022 steht Marc Lopes bei Metal Church am Mikrofon. Leider hatte er bislang noch nicht allzu häufig die Gelegenheit, sein Können unter Beweis zu stellen. Kündigte er Ende 2023 noch eine Tournee und einige Überraschungen für 2024 an, wurde gleich zu Beginn jenes Jahres alles wieder abgesagt. Grund dafür sei „ein anhaltendes Rückenproblem“ von Gitarrist Kurdt Vanderhoof.

Empfehlung der Redaktion Metal Church: Marc Lopes spricht über die Tour-Absage Heavy Metal Leider kam der neue Metal Church-Sänger Marc Lopes seit seinem Einstieg noch nicht dazu, allzu viel zu spielen. Das wird sich in näherer Zukunft wohl auch nicht ändern. Damals gab Lopes gegenüber The Metal Voice zu Protokoll, dass er Verständnis dafür habe, dass Vanderhoof sich zunächst „um seine Gesundheit kümmert“ und der Rest der Band allmählich „in den Modus kommt, das nächste Album zu schreiben.“ Auf die Frage, ob Metal Church trotz der Rückschläge weitermachen, antwortete der Sänger: „So weit ich weiß, ja. Ich habe jedenfalls noch keine Nachricht bekommen, dass es vorbei wäre.“

Funkstille

Wie eingangs erwähnt liegen diese Aussagen inzwischen ein Jahr zurück. Nun war Marc Lopes erneut zu Gast bei The Metal Voice und wurde nach dem aktuellen Stand gefragt. Seine Antwort überrascht dann doch etwas: „Fragt sie. Ich weiß nichts. Es lief großartig. Alles lief wirklich gut, und dann passierten Dinge. Ich habe schon lange nichts mehr von jemandem gehört. Das passiert. Menschen müssen manchmal ihr Ding durchziehen. Also ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung… Es gibt nichts zu verbergen. Ich weiß nichts.“ Auch fügt er hinzu, dass dieser Umstand nicht nur ihn betreffe.

Nun ist es zum Glück nicht so, dass Marc Lopes arbeitslos wäre. Wie er im Gespräch mir Neil Turbin (Ex-Anthrax) verrät, geht es mit Ross The Boss ab April auf Tour. Zunächst sind Shows in der Türkei und Australien geplant sowie Festival-Auftritte in Frankreich und Italien.

