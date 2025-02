Neue Ozzy Osbourne-Dokumentation seit 2022 in Arbeit

Von Kameras begleitet zu werden, ist für Ozzy Osbourne nichts Neues. Immerhin wurden er und seine Familie für die Serie ‘The Osbournes’ bereits von 2002 bis 2005 im Alltag gefilmt. Nun kehrt Ozzy mit einer neuen Dokumentation namens ‘No Escape From Now’ zurück, die noch dieses Jahr bei Paramount+ ausgestrahlt werden soll. Die Dreharbeiten haben bereits 2022 während der Arbeit an PATIENT NUMBER 9 begonnen und sollen das Konzert am am 5. Juli in Birmingham mit Black Sabbath einschließen.

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne wird nur „kleine Stückchen“ beitragen Heavy Metal Ozzy Osbourne wird bei der Black Sabbath-Reunion in Birmingham kein komplettes Konzert abliefern. Stattdessen ist sein Plan, zu stückeln. „Dies ist Ozzy Osbourne, wie man ihn noch nie gesehen hat: Ein ehrliches, warmherziges und zutiefst persönliches Porträt eines der größten Rockstars aller Zeiten“, heißt es in der offiziellen Ankündigung. Es soll darum gehen, „wie die Welt des Sängers vor sechs Jahren zum Stillstand kam und ihn zwang, darüber nachzudenken, wer er wirklich ist; sich seiner eigenen Sterblichkeit zu stellen und sich zu fragen, ob er jemals ein letztes Mal auf der Bühne stehen kann oder nicht.“ Im Detail geht es um seine „gesundheitlichen Problemen und die Auswirkungen seiner Parkinson-Diagnose.“ Trotzdem spielt die Musik eine wichtige Rolle in Ozzys Leben, und auch sein „schelmischer Sinn für Humor“ sei nach wie vor intakt.

Rettung

Ozzy selbst erklärt: „Die letzten sechs Jahre waren eine der schlimmsten Zeiten, die ich je durchgemacht habe. Es gab Zeiten, in denen ich dachte, meine letztes Stündlein habe geschlagen. Aber die Musik und die beiden Alben zu machen, hat mich gerettet. Ohne die Musik wäre ich verrückt geworden. Meine Fans haben mich so viele Jahre unterstützt und ich möchte ihnen danken und mich gebührend verabschieden. Darum geht es bei der Villa Park Show.“

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne kann nicht gehen, Stimme „so gut wie immer“ Heavy Metal Ozzy Osbourne ist zurzeit leider nicht gut auf den Beinen. Laut seiner Frau muss man sich um seine Stimme aber keine Sorgen machen. Ozzys Frau und Managerin Sharon fügt hinzu: „Es geht um die Realität seines heutigen Lebens. Wir haben mit einem Produktions-Team zusammengearbeitet, dem wir vertrauen, und ihnen die Freiheit gegeben, die Geschichte offen zu erzählen. Wir hoffen, dass diese Geschichte Menschen inspirieren wird, die mit ähnlichen Problemen wie Ozzy konfrontiert sind.“

Fit fürs Finale

Derweil trainiert der Prince Of Darkness fleißig für sein großes Finale, wie Produzent Andrew Watt kürzlich gegenüber Howard Stern verriet. „Ihm geht es gut. Es ist nur so, dass sein Körper die ganze Zeit nicht das macht, was Ozzy möchte. Aber ich habe vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen. Er fängt an, nach und nach wieder ins Fitness-Studio zu gehen, um sich auf dieses letzte Konzert vorzubereiten. Er ist der echte Iron Man. Und seiner Stimme ist nichts passiert – seine Stimme ist so gut wie nie zuvor.“

