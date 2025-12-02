Toggle menu

METAL HAMMER präsentiert: Evanescence

Foto: PR, TRAVIS SHINN PHOTOGRAPHY.
Evanescence kündigen eine Welttournee für 2026 mit fünf Shows in Deutschland an. METAL HAMMER präsentiert!
Evanescence werden 2026 wieder auf Tour gehen: Der Auftakt findet in Nordamerika statt, bevor es weiter nach Großbritannien und Europa geht – darunter auch fünf Shows in Deutschland. Als Special Guest wird Poppy bei allen UK- und Europa-Konzerten dabei sein, während Nova Twins die Shows außerhalb UK eröffnen. Evanescence haben sich zudem mit PLUS1 zusammengeschlossen, sodass 1$/1£/1€ pro verkauftem Ticket Organisationen zugutekommt, die weltweit humanitäre Hilfe und medizinische Unterstützung für Menschen in Not leisten.

Fans können ab 2. Dezember, 12:00 Uhr hier Pre-Sale-Codes für VIP-Bundles und Tickets erhalten, während der allgemeine Vorverkauf am 5. Dezember ab 10:00 Uhr beginnt. Sängerin Amy Lee erzählt: „Dieses Jahr war auf verschiedene Arten sehr inspirierend. All dieses Feuer, diese Energie und Inspiration werden wir für unsere Fans in ein episches 2026 verwandeln.“

Evanescence-live-2026

METAL HAMMER präsentiert:

Evanescence + Poppy + Nova Twins – Tour 2026

  • 19.09. Frankfurt, Festhalle
  • 20.09. Dortmund, Westfalenhallen
  • 23.09. Hamburg, Barclays Arena
  • 25.09. Berlin, Velodrom
  • 26.09. München, Olympiahalle

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 05.12., 10 Uhr)


