Die letzten Judas Priest-Konzerte in Deutschland liegen noch gar nicht so lange zurück. Erst im Sommer waren die Metal-Ikonen zusammen mit Accept und Phil Campbell And The Bastard Sons auf „Shield Of Pain Tour“. Umso schöner ist es doch, dass es schon kommendes Jahr wieder soweit ist.

Neben einigen Festival-Auftritten spielen Rob Halford und seine Truppe auch Headlinershows. Im Rahmen der „Faithkeepers“-Europatournee beehren uns Judas Priest in drei Städten. Tickets sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Ob es eine Supportband oder Special Guests geben wird, ist noch nicht bekannt. Mit dem Bobfest, dem Re-Load Festival und Wacken gibt es jedoch insgesamt sechs Möglichkeiten, die Band hierzulande live zu erleben.

Judas Priest – „Faithkeepers“-Tour

25.07. Mönchengladbach, Bobfest

26.07. Neu-Ulm, Wiley Sportpark

31.07. Wacken, Wacken Open Air

06.08. Halle (Saale), Halle Messe Arena

14.08. Bremen, Re-Load Festival

23.08. Sankt Goarshausen, Loreley Freilichtbühne

Ein neues Album?

Anfang Oktober war Bassist Ian Hill zu Gast bei Audio Ink Radio, wo er nach einem möglichen Nachfolgealbum zu INVINCIBLE SHIELD (2024) gefragt wurde. „Wir planen, im neuen Jahr wieder ins Studio zu gehen“, antwortet Hill. Jedoch sei in keiner Weise absehbar, wann die Platte erscheinen könnte. Immerhin sei dies ein langer Prozess. „Wir haben es auch nicht eilig, es wird also noch eine Weile dauern. Aber die Aufnahmen werden, so sieht es aus, nächstes Jahr stattfinden.“

Auf die Frage, ob er und die anderen Mitglieder von Priest auf Tournee bereits mit dem Schreiben neuer Musik begonnen hätten, antwortete Ian: „Ich weiß, dass Richie das getan hat. Er hat schon einige Ideen zusammengetragen, ja. Wir sind also schon mal einen Schritt voraus.“ Spätestens, wenn das Album im Kasten ist und veröffentlicht wurde, soll die nächste Tournee folgen. „Wenn man ein Album hat, muss man natürlich damit auf Tour gehen“, schließt der Bassist. Demnach haben die anstehenden Konzerte scheinbar nichts mit einem neuen Album zu tun.

