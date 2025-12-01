Limp Bizkit sind gerade auf „Loserville Gringo Papi Tour 2025“ durch Lateinamerika. Am 29. November fand der Tour-Auftakt in Mexiko statt – der erste Auftritt der Band seit dem Tod von Bassist und Gründungsmitglied Sam Rivers. Dieser verstarb am 18. Oktober unerwartet im Alter von nur 48 Jahren. Eine offizielle Todesursache ist bislang nicht bekannt, nur dass Rivers in seinem Badezimmer gestürzt ist und einen Herzstillstand hatte.

Für immer

Eingeleitet wurde Auftritt von Limp Bizkit mit einem Videotribut an Sam Rivers. Zunächst waren die Worte „Our Brother Forever“ zu lesen und schließlich „We Love You Forever“. Als die Lichter angehen, ist zu sehen, wie die Band sich von Stühlen erhebt und in eine Gruppenumarmung verfällt.

Bullet For My Valentine, 311, Ecca Vandal, Riff Raff und Slay Squad begleiten Fred Durst und Co. bei den sieben Terminen. Ecca Vandals Bassist Richie „Kid Not“ Buxton springt an diesem Abend für Sam Rivers ein. Ob dieser auch die restlichen Shows der Tournee übernimmt, wird sich zeigen.

Vor dem Konzert postete Schlagzeuger John Otto bewegende Worte in Erinnerung an seinen Cousin in den Sozialen Medien. „Heute wird ein schwerer Tag. Eine Premiere, die ich nie erleben wollte. Vor allem nicht jetzt. Du warst bei so vielen wichtigen Premieren in meinem Leben dabei. Einige meiner frühesten Erinnerungen sind mit dir verbunden. Wir sind zusammen aufgewachsen. Haben zusammen gelacht. Haben zusammen unsere Träume verwirklicht. Und sind zusammen um die Welt gereist. Du warst immer da. Patenonkel meiner Mädchen, mein bester Freund – mein Bruder. Es wird nie wieder jemanden wie dich geben.“

John Otto, Sam Rivers und Fred Durst gründeten Limp Bizkit 1994. Otto schließt mit den Worten: „Wir werden das Leben, das du gelebt hast, und die Liebe, die du verbreitet hast, mit jedem Konzert, das wir spielen, in Erinnerung rufen. Du wirst immer bei uns sein.“ Wie es nach der Tournee und im neuen Jahr weitergeht, ist bislang nicht bekannt. Einzig ein Auftritt beim Download Fest 2026 ist derzeit bestätigt.

